El PP negocia apoyar el texto de Sumar sobre el Huerna en el Congreso y mete presión al PSOE

Los diputados asturianos del PP están negociando con Sumar, el partido que forma parte del Gobierno central en coalición con el PSOE, para apoyar la propuesta de Yolanda Díaz, que registrará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso solicitando la supresión del peaje del Huerna, que refleja literalmente el texto consensuado por la Alianza por las Infraestructuras de Asturias hace días.

Si el PP apoya esta iniciativa, algo que ayer estaba sobre la mesa pero que ni Sumar ni los populares confirmaban, toda la presión recaería sobre los diputados asturianos del PSOE, ya que el principal partido del Gobierno apuesta por mantener el peaje, en contraste con lo que defiende la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Lo que está sobre la mesa no es solo el apoyo parlamentario del PP cuando se vote esta PNL, algo que muchos dan por hecho, sino el propio registro de la misma. Sumar pretende registrarla en el Congreso con la firma de los diputados asturianos, lo que daría un valor previo difícil de digerir para el PSOE: el PP, principal partido de la oposición, y Sumar, socio de la coalición, irían de la mano para reclamar el fin del peaje, defendiendo así una posición mayoritaria en Asturias.

Las posiciones parecían ayer cercanas, después de numerosas conversaciones entre Rafael Cofiño, único diputado asturiano de Sumar, y los parlamentarios del PP, con Silverio Argüelles como principal interlocutor. En cualquier caso, en ambos grupos imperaba el secretismo sobre las negociaciones.

Sumar, partido en el que se integra Izquierda Unida —socio del PSOE en el Gobierno asturiano—, prevé registrar la PNL la semana que viene. Si no obtiene el apoyo parlamentario de otros diputados para el registro, no importa, porque no lo necesita para presentarla en la mesa del Congreso.

El PP, a su vez, tiene en marcha su propia PNL sobre el peaje del Huerna, rechazada por la FSA al no mencionar ni a José María Aznar ni a Francisco Álvarez-Cascos como impulsores de la ampliación que la Comisión Europea considera ilegal. No es la única. Ione Belarra, del grupo mixto, y secretaria general de Podemos, también ha registrado la suya, solicitando al Ministerio de Transportes el rescate de la infraestrutura, algo que el Gobierno central rechaza.