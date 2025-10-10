El PP pide a Barbón "hechos y no excusas" para defender la conectividad del aeropuerto de Asturias tras la fuga de Ryanair

El anuncio de Ryanair de irse del aeropuerto de Asturias y dejar de operar todas las rutas que hace ahora (Bruselas, Roma y Dusseldorf) es un golpe a la conectividad de Asturias. De "grave pérdida" lo tacha el PP. Su diputado, Pedro Rueda, advierte: “Supondrá la supresión de conexiones internacionales estratégicas para el turismo, la economía y la proyección exterior de la comunidad”.

Pedro de Rueda. / LUISMA MURIAS

Los destinos que se pierden, opina, “han sido clave para atraer visitantes y conectar Asturias con importantes mercados europeos” y ahora “se reducirá el número de destinos internacionales operativos desde Asturias a ocho, frente a los once de la pasada temporada”.

El diputado popular considera “inaceptable” que el Gobierno de Adrián Barbón asista pasivamente a una decisión que compromete el futuro de la conectividad aérea asturiana. De momento, Barbón ha advertido a la aerolínea de que tiene que cumplir el aún los contratos en vigor, que llegan hasta marzo. “Ningún aeropuerto regional puede permitirse el lujo de perder rutas claves sin alternativa. Asturias no puede pagar el precio de la falta de estrategia ante una situación que se venía venir”, lamenta.

"Actuación inmediata"

Desde el grupo parlamentario popular se exige al Ejecutivo autonómico “una actuación inmediata y coordinada con Aena y con las aerolíneas para garantizar la continuidad de las conexiones internacionales y proteger el papel del aeropuerto como motor turístico y económico de la región”.

El PP advierte de que los pasajeros con vuelos de Ryanair desde o hacia Asturias tendrán que buscar alternativas a partir del verano de 2026, lo que incrementará los costes y los tiempos de desplazamiento para residentes, turistas y profesionales.

El vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, ha reconocido que la compañía “decide quitar los aviones de un aeropuerto y ponerlos en otro”. Algo que para el diputado Rueda significa “que al Gobierno 'sanchista' Asturias no le importa en absoluto y que falta una defensa institucional por parte del Gobierno asturiano frente a la reasignación de recursos hacia otras comunidades”.

Y zanja. “Asturias necesita un Gobierno que defienda su conectividad con hechos, no con excusas. Si perdemos enlaces internacionales, perdemos no solo turismo, oportunidades de negocio y empleo sino también causamos un grave perjuicio a los asturianos residentes en el extranjero".