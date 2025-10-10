Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido

Posible espaionaje industrial en la ITV. La empresa Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa) ha remitido a la Fiscalía las conclusiones de una investigación interna iniciada tras una denuncia registrada el pasado 28 de julio a través del sistema interno de información de la compañía. En el curso de dicha investigación se han hallado indicios que, sin prejuzgar responsabilidades, podrían ser compatibles con actuaciones ilícitas. El personal implicado, que habría sido despedido, sze estaría dedicando a la venta a terceros países de aplicaciones informáticas propiedad de la empresa sin que esta tuviera conocimiento de estas transacciones comerciales.

La puesta en conocimiento de estos hechos ante la Fiscalía obedece al compromiso de la compañía y sus responsables con la legalidad, la transparencia y la colaboración con las autoridades judiciales.

El informe detalla los resultados de la investigación interna e identifica, salvaguardando la presunción de inocencia, a las personas que podrían haber estado relacionadas con estas operaciones.

La comunicación no implica pronunciamiento sobre la tipicidad penal, sino que permite que el ministerio fiscal, con mayores garantías y medios, valore los hechos y, en su caso, el inicio de las actuaciones oportunas.

Itvasa no ofrecerá por ahora más detalles con el fin de salvaguardar la investigación, la confidencialidad y la presunción de inocencia.

Por otro lado, la empresa quiere poner de manifiesto que los hechos descubiertos en ningún caso afectan a la prestación de sus servicios, que se mantienen con total normalidad. La compañía continúa con su plan de renovación y mejora tecnológica para ofrecer un servicio más ágil y de mayor calidad a la ciudadanía, al tiempo que sigue reforzando sus controles internos y su sistema de cumplimiento normativo.

Trabajadores de la empresa indicaron que este asunto coleaba desde el pasado verano, cuando hubo varios despidos en relación a los hechos.