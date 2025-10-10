Siete sindicatos sanitarios asturianos reclaman “una profunda reorganización y control” de las horas extraordinarias

Siete sindicatos sanitarios se concentraron esta mañana en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para reclamar al Servicio de Salud del Principado (Sespa) “una profunda reorganización y control” de las horas extraordinarias que permite "evitar sobrecargas que pueden afectar a la calidad asistencial”. Esta demanda también alude a una “ampliación de las plantillas” y a “la implantación de sistemas de autocoberturas si fuera necesario”.

Los delegados de CCOO, SICEPA-USIPA, CSI, SATSE, UGT, USAE Y CSIF reclamaron, asimismo, una “justa reclasificación profesional para la totalidad de categorías”, lo que viene a significar “dejar atrás encorsetamientos obsoletos y reconocer, de una vez por todas, la formación, la competencia, la responsabilidad real y la complejidad de las funciones que desempeña cada trabajador y trabajadora”.

Ausencia del SIMPA

De todas las organizaciones sanitarias sólo faltó a la cita el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), que el viernes pasado secundó una jornada de huelga de ámbito nacional en la que se reclamaba al Ministerio de Sanidad, a través del futuro Estatuto Marco de las profesiones sanitarias, una definición clara del liderazgo del médico en el Sistema Nacional de Salud.

En el manifiesto leído durante la concentración de esta mañana, se reclamó, asimismo, “la recuperación íntegra de la paga extraordinaria”; se urgió a la Administración a “negociar e implementar la subida salarial correspondiente al año 2025 en su totalidad, sin dilaciones ni excusas”; y se reclamó “la implantación efectiva e inmediata del solape de jornada en aquellos servicios donde es esencial para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente”.

Los manifestantes reivindicaron “una mejora sustancial en la ponderación nocturna, compensando de forma justa y adecuada el esfuerzo físico, social y biológico que implica el trabajo en horario nocturno”.

En el epígrafe de la jornada complementaria en Atención Primaria, hicieron hincapié en la necesidad de “incluir dietas” y establecer “un reconocimiento mínimo y necesario a la disponibilidad y la limitación de las agendas”.