Estas son las cinco plazas de empleo público que el Principado ha publicado en el BOPA, una de ellas reservada a personas con discapacidad

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al año 2025, que contempla cinco plazas del Cuerpo de Auditoría, actualmente vacantes. La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

De las cinco plazas ofertadas, una se reserva a personas con una discapacidad igual o superior al 33%, que podrán participar en un turno específico dentro de la convocatoria ordinaria. En caso de que quedase desierta, esa plaza se acumulará al turno libre.

La oferta incluye las vacantes dotadas presupuestariamente para el ejercicio 2025, consideraras prioritarias dentro de la planificación general de recursos humanos del órgano fiscalizador. Con esta medida, la Sindicatura busca garantizar una adecuada prestación del servicio público y reforzar su capacidad de control y auditoría de las cuentas del sactor público asturiano.

Según la previsión del organismo, la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auditoría se publicará en las próximas semanas.