Los últimos coletazos de la opa: BBVA mantendrá abiertas en Asturias cuatro oficinas hasta la noche para el canje de acciones del Sabadell
Habrá sucursales que no cerrarán hasta las 21.00 horas en Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres
La hora de la verdad para la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell ha llegado: los accionistas de la entidad catalana tienen hasta la medianoche de este viernes al sábado para decidir si la aceptan. Para facilitar los trámites a los rezagados y apurar hasta las últimas posibilidades de adhesión, BBVA ampliará los horarios de sus oficinas, que en algunos casos no cerrarán hasta las 21.00 horas de esta noche. En Asturias cuatro oficinas tendrán ese horario especial por la OPA.
Las sucursales de BBVA abiertas hasta las 21.00 horas en Asturias son las de la calle Mendizábal de Oviedo, la de plaza del Carmen de Gijón, la de la calle La Cámara de Avilés y la de la calle Martínez de Vega de Mieres.
Durante 17 largos meses, los dos bancos han protagonizado una denodada batalla dialéctica sobre si la operación sería buena o mala para las pymes, la competencia, la economía española o Asturias. Llegados a este punto, sin embargo, la clave es si la transacción resultaría positiva o negativa para los propietarios del Sabadell, que son los que han de tomar la decisión. Tienen de plazo hasta la medianoche.
