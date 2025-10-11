Alejandro Calvo, consejero de Movilidad: "Creo que el Ministerio haría lo mismo que nosotros con el Huerna en nuestro lugar"

Asturias saldrá a la calle el próximo viernes para exigir la supresión del peaje del Huerna, sobre elque se ha logrado un consenso "histórico" que, sin embargo, ha abierto una grieta entre el Ministerio de Transportes y los socialistas asturianos. "Creo que en nuestro lugar harían lo mismo", opina el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

-¿Cuáles están siendo los primeros pasos del Principado para lograr la supresión del peaje?

-Es muy destacable que hayamos conseguido una unanimidad y que la sociedad asturiana pueda respaldar sin bandos la movilización social. Eso nos ayuda en el ámbito político a reclamar al Gobierno de España y a respaldar a la Comisión Europea. También hay procedimientos que podemos activar para avanzar en la nulidad del peaje; y en el ámbito jurídico, que si bien es el procedimiento más largo, estamos abocados a que si no queda otro remedio llegaremos a él.

-¿Han hablado directamente con el Ministerio de Transportes?

-He podido hablar con el secretario de Estado, José Antonio Santano, que comprende y conoce nuestra posición. Es la que mantiene hace 20 años la FSA y responde, por ejemplo, al compromiso que en su día no pudo desarrollar, pero sí planteó, el presidente Zapatero. Lo que aluden en el Ministerio es que tienen que defender la presunción de legalidad de las actuaciones previas. Bueno, estamos en desacuerdo, es evidente.

-Santano dijo que es una cuestión económica.

-En esa parte también estamos en desacuerdo. Antes el debate era cuánto costaba rescatar el peaje, sin embargo, ahora es la nulidad de la prórroga. Ahí ya no cabe el cálculo económico, sino cumplir la ley; y a partir de ahí, sí, hacer números. La información de la que disponemos para poder hacer el cálculo con rigor es muy limitada, por eso es tan complicado dar una cifra.

-En 2024, ya hubo un predictamen de la Comisión. ¿Por qué no se actuó entonces? ¿Se llega tarde?

-Cuando el exdiputado Ripa presenta la reclamación empezó a asomar que podía haber ciertas irregularidades. Durante este proceso ha habido un intercambio de información entre la Comisión y el Gobierno de España. Ahora es el final del proceso y por eso es el momento en el que podemos actuar. No sólo porque el propio dictamen tenga un recorrido evidente que es el Tribunal de la Justicia Europea, sino porque las cuestiones que plantea son absolutamente objetivas, están contrastadas y describen un procedimiento de privatización irregular.

-Barbón abrió la puerta a un proceso ante la Justicia española.

-Estamos evaluando por dónde podemos ir. Hemos reiterado dos peticiones de información. Una conjunta con Galicia y Castilla y León y otra, más concreta y exhaustiva, donde pedimos el expediente completo de la prórroga. A partir de ahí, se abre tanto la posibilidad de solicitar una revisión de oficio de la legalidad de la prórroga o, en su caso, acudir al Contencioso para solicitar su nulidad. Pero además entendemos que respaldar el trabajo de la Comisión da mucha fuerza a las posibilidades que tengamos de resolver políticamente el asunto, que va a ser siempre lo más rápido.

Alejandro Calvo. / Miki López

-Este no es el primer choque con el Ministerio.

-Tenemos asuntos en los que estamos en desacuerdo y otros muchos en los que venimos trabajando con beneficios importantes para Asturias. Pero yo creo que, más allá de estas escenificaciones que aparecen en la prensa, ellos entienden nuestra posición y seguramente si estuviesen en nuestro lugar harían lo mismo.

-¿Se reunirán con Óscar Puente?

-Lo primero es llegar a la movilización del viernes, pero de hecho en la propia comunicación que hacemos las tres comunidades le planteamos la necesidad de abrir un procedimiento de información y de que nos reunamos para abordar este asunto.

-Han conseguido crear un frente común con dos comunidades del PP, ¿por qué dentro de Asturias les cuesta tanto?

-Es conocido que este proceso de prórroga, que se produjo en un momento de euforia privatizadora del gobierno de Aznar, tiene unos responsables claros, pero hemos intentado en aras de la unanimidad no poner el foco en la responsabilidad (tiempo habrá en el procedimiento). Yo no insisto tanto en que se asuma la responsabilidad de una decisión de 20 años, sino que se reconozca que el peaje se prorrogó de manera ilegal.

-¿Qué opina de la postura de Adriana Lastra?

-Entiendo que le toca dar las explicaciones del Ministerio y eso no significa que ella las comparta en el ámbito personal ni en el ámbito de la federación en la que militamos ambos, que tiene una posición colectiva.

-Imagínese que llega el momento y los diputados del PSOE en el Congreso votan en contra de suprimir el peaje. ¿Sería admisible para la FSA?

-Es un debate que busca el PP para dividir, sabiendo que para un diputado asturiano va a ser difícil romper la disciplina de voto, independientemente de en qué partido milita. Más allá, si realmente la iniciativa que sale adelante, en lugar de ser una iniciativa partidista, representa la posición que hemos acordado en la Alianza a mí me gustaría que saliese adelante.

-¿Podría esta situación acabar acelerando el establecimiento de una tasa general por circular por autovías?

-No es una idea alineada con lo que piensa un gobierno socialista o de izquierdas. Entiendo que esa posición del pago por uso tiene que ver más con un futuro gobierno Partido Popular Vox.

-¿Cuándo podrán los asturianos podrán cruzar a la meseta sin tener que pagar?.

-En el tiempo seguramente la rapidez del proceso va a tener o va a depender más de la política. Si somos capaces de convencer políticamente podríamos disponer de ello a corto plazo. En el ámbito administrativo y jurídico el procedimiento nacional llevará su tiempo.

-¿Cómo va a afectar la marcha de Ryanair a la región?

-Es verdad que genera incertidumbre, pero coincide con el plazo en el que vamos a sacar nuevos concursos y aspiramos a sustituirla por otras compañías, que sabemos que hay interesadas.

-¿Tomarse con calma la puesta del servicio de la "plantona" quiere decir que no se hizo el trabajo previo cuando se debería?

-No, tenemos que cumplir con la legislación europea y debemos agotar al máximo nuestra capacidad de reciclaje. Y eso tenemos que hacerlo sin una urgencia política, sino desde la responsabilidad de la gestión.

-¿Revalorizar térmicamente el combustible generado a partir de residuos (CSR) en el marco de Cogersa puede ser opción?

-No estamos todavía en esa fase. En Asturias no hay capacidad para resolver ese problema con las instalaciones que actualmente existen y, por lo tanto, parte de ese tiempo que tenemos que ganar es para buscar la solución más rentable y menos costosa para los asturianos.

-¿Hay plazo para la autovía del Suroccidente?

-La zona del argayo de Casazorrina, que es verdad que lleva una inversión tremenda y es una obra muy compleja que se ha alargado muchísimo, parece ser que podría estar disponible el próximo año. Pero más allá de reclamar la conexión desde La Espina hasta Ponferrada, vamos a hacer ya la revisión del estudio informativo entre La Espina y Tineo con el objetivo de poder licitar el proyecto del primer carril cuanto antes.

-¿Qué va a ocurrir con los accesos al Musel?

-Nuestra propuesta es ir trabajando para lograr un vial por Aboño exclusivo, pero antes hace falta una cascada de proyectos. La prioridad es el desdoblamiento Lloreda-Veriña y la humanización de Príncipe de Asturias. Tenemos que formalizar todos estos proyectos porque algunos van a tener que sobrevivir a distintas legislaturas y para que nadie tenga la tentación de volver de nuevo atrás.