Asturias salda su deuda con el histórico socialista José Barreiro: "El maestro de Sama ya está en casa"

El “maestro de Sama ya está en casa”. El histórico socialista José Barreiro descansa ya en su tierra natal. El cementerio de Sama (Langreo) acogió este sábado la inhumación de sus restos y los de su familia (su mujer, Felicidad, y sus hijos Alfaradí y Milena) en un emotivo acto con el que se salda una deuda “con él y con todos los socialistas asturianos que no pudieron regresar en vida”.

El hombre “serio, poco proclive a las alabanzas” y cuya mirada “serena” reflejaba sus ideales sin necesidad de hablar, fue un referente del socialismo en el exilio, a donde se vio obligado a partir en octubre de 1937, aunque del que siempre quiso regresar.

“Cumplimos, aunque un poco tarde su deseo de regresar a casa”, reconoció Avelino Pérez, miembro de la Comisión Socialista Asturiana que Barreiro impulsó en Francia, porque “sabía que teníamos que generar una cultura como base”, aunque siempre defendió que “la lucha estaba en España, no en el exilio”.

En Chaum trabajó para mantener vivo el espíritu de la izquierda asturiana, y española. “No había un asturiano que pasara a 500 kilómetros de Toulouse que no captase”, recordó su compañero Manolo Simón, quien siempre supo que “estaba destinado a dejar un legado”.

Un hombre valiente y vehemente

Él, que tuvo la oportunidad de conocerle y compartir lucha, lo describió como un hombre “valiente intelectualmente” y que sabía “exponer con vehemencia sus tesis”, en las que nunca faltó la autocrítica. “Algo que no deberíamos perder”, señaló en el acto en el cementerio, en el que estuvieron varios descendientes de la familia Barreiro.

Pablo García, presidente honorífico de la Fundación José Barreiro, recordó a través de su mujer Dolores Salas, la elocuencia de Barreiro, como no perdía hilo de nada de lo que pasaba en España a pesar de llevar años fuera y “su actitud vigilante, tratando de mantener la correa de transmisión entre UGT y el partido”.

“Que la memoria de Barreiro y de las personas infatigables e íntegras sirva de ejemplo para generaciones futuras y para nuestros políticos”, pidió en su intervención Enrique Delgado, presidente del Centro Asturiano de Barcelona.

Barreiro perteneció a la comisión ejecutiva de la UGT, fue vicesecretario general del PSOE y secretario general de la Comisión Socialista Asturiana hasta su muerte el 17 de agosto de 1975. Su regreso a España no fue fácil, como reconoció el alcalde de Chaum, Joseph Castell. “Chaum nunca los olvidará, porque mantendremos una bóveda y una placa conmemorativa en el cementerio”, donde Barreiro y su familia estuvieron enterrados hasta esta semana.

El mestro de Sama regresa a casa

Tras el emotivo entierro de Barreiro en el cementerio local, el acto se trasladó a la Casa de la Cultura, donde Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro, agradeció la implicación de tanta y tanta gente que hizo posible el regreso del socialista a su tierra natal.

Él mismo había iniciado los trámites en 1975 para volver a Asturias, pero el destino quiso que acabase falleciendo ese mes de agosto. “Barreiro era un referente y hoy ha vuelto a casa. Cincuenta años después de su fallecimiento, por fin reposa en su ciudad”, destacó Sanjurjo.

“José Barreiro tenía dos patrias. Su verde Asturias, que tanto añoró en sus largos años de exilio. Y otra de la que nadie, sin embargo, pudo nunca expulsarle, sus ideales y la justicia social. Esas dos patrias forjaron una personalidad”, afirmó el presidente del Principado, y secretario general de la FSA, Adrián Barbón.

Y añadió: “la Asturias democrática, pacífica y laboriosa que soñaste te recibe hoy con todos los honores, orgullosa de tu lucha y tu valor”.

Defensa de la inmigración

En su intervención, llamó a mantener viva la lucha por la democracia y la libertad. Pero también habló de la dureza del exilio y señaló que según datos de la ONU hay 120 millones de personas desplazas por la fuerza. “Y sí, hablo del genocidio de Gaza en Palestina, de Sudán, de Siria, de Perán y de Afganistán, hoy lo que hemos visto es una realidad terrible y dolorosa, y una herida de tales proporciones en nuestra humanidad que no puede dejarnos indiferentes”, afirmó.

También a la inmigración se refirió Pepe Álvarez, secretario general de UGT. “Este país es de todos los hombres y mujeres, que estamos aquí o que Han venido en los últimos años y que están trabajando con nosotros. Que son generaciones futuras de españoles. El exilio ha sido ejemplo de solidaridad”, defendió. Porque “quien se embarca en una patera no lo hace por vicio, sino por necesidad”.

Reconocimiento a las mujeres

Pero no solo Barreiro sufrió el exilio, como recordó Águeda Areces, secretaria de Memoria Democrática de las Juventudes Socialistas. “Las mujeres compartieron el sufrimiento, pero no el reconocimiento. Fueron las grandes invisibles y también resistieron porque creían en la causa socialista tanto como los hombres”, recordó.

En el acto estuvieron, además, Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias; Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado; Pedro de Silva y Juan Luis Rodríguez-Vigil, expresidentes del Principado de Asturias; Javier Lanero, secretario general de UGT Asturias; así como diputados del parlamento asturiano, exconsejeros y otras figuras del socialismo regional.