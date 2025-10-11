Asturias se viste de sol para el Puente del Pilar: cielos despejados, temperaturas suaves y ganas de terraceo

El otoño ha decidido tomarse un respiro en Asturias. El Puente del Pilar llega con un tiempo más propio de finales de septiembre que de mediados de octubre: cielos despejados, temperaturas agradables y apenas rastro de lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una estabilidad generalizada que se mantendrá hasta el lunes, con un ambiente perfecto para disfrutar del paisaje y los planes al aire libre.

La jornada de hoy, sábado 11, se presenta con cielos poco nubosos o completamente despejados, salvo algunas brumas y bancos de niebla en el interior occidental a primeras horas que desaparecerán rápidamente. Las temperaturas máximas experimentan un ascenso notable en la Cordillera y algo más ligero en el resto del Principado, mientras que las mínimas bajan ligeramente.

En las principales ciudades, Oviedo marcará una mínima de 7 grados y una máxima de 21, Gijón se moverá entre 10 y 20 grados, y Avilés entre 9 y 20 grados. En la costa, el viento soplará de componente este, con rachas moderadas por la tarde, y el mar presentará marejada en el occidente.

Una jornada ideal para quienes quieran disfrutar de rutas de senderismo, paseos costeros o terrazas al sol, en un ambiente plenamente otoñal pero de lo más amable.

El domingo 12, festividad del Pilar, mantendrá la buena racha. Aunque se espera mayor presencia de nubes, no se prevén lluvias importantes. El ambiente será templado y estable, con temperaturas que incluso podrían subir ligeramente.

En Oviedo, las máximas alcanzarán los 22 grados, con mínimas de 11, mientras que en Gijón y Avilés se esperan valores similares a los de hoy. El viento aflojará respecto al sábado, especialmente en el litoral, y el mar se mostrará más calmado.

Cierre del Puente del Pilar

El buen tiempo continuará también el lunes 13, festivo en Asturias, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura. Se esperan cielos poco nubosos y temperaturas muy agradables para la época. Las máximas seguirán rondando los 22 grados en buena parte del Principado, y las mínimas se mantendrán suaves, aunque algo frescas en la madrugada.

El oriente y el centro asturiano encaran así un Puente del Pilar casi primaveral, con jornadas luminosas, suaves y tranquilas que invitan a salir. La meteorología se alía con los turistas y los vecinos para ofrecer tres días de descanso con sabor a sol.