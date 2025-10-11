La cifra de euros "milmillonaria" que prevé recaudar el Huerna cuando termine la concesión del peaje

El Ministerio de Transportes ha rechazado rescatar el peaje del Huerna (AP-66) pensando, según dijo hace unos días José Antonio Santano, secretario de Estado, en "el interés de los ciudadanos", debido al coste "milmillonario" que tendría para el Estado compensar a Aucalsa. Un informe elaborado por la propia concesionaria hace cinco años elevaba este gasto hasta los 1.700 millones de euros. La cifra salía entonces de la suma de las inversiones realizadas y las deudas asumidas por la empresa, los activos existentes y el lucro cesante.

Un lustro después, la concesionaria aún espera recuperar unos 600 millones de euros para considerar amortizada su inversión y la previsión, de mantenerse finalmente el peaje hasta 2050, es que a lo largo de estos veinticinco años ingrese en torno a 1.746 millones más. Teniendo en cuenta que, según varios informes de Transportes, en 2023 la compañía llevaría recaudados unos 900 millones, esto supondría que la autopista del Huerna habrá generado en torno a 2.600 millones de euros en peajes desde su apertura en 1983 hasta el fin de la concesión en 2050.

Ingresos al alza. La concesionaria ingresó el año pasado 47,8 millones de euros, o lo que es lo mismo, casi 130.000 euros al día. Esto supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 800.000 euros y consolida una tendencia al alza que se mantiene desde la apertura de la carretera. Esta evolución viene marcada, entre otros aspectos, por el aumento del coste del peaje, que en los últimos dieciséis años aumentó cinco euros, pasando de 10,60 en 2009 a 15,60 en 2025.

Deudas. La concesionaria tenía en 2023 una deuda media de 280 millones, según el informe sobre el sector de concesiones de carreteras en España. Además, recibió del Estado 51,77 millones en concepto de anticipos integrales.

Usuarios de la vía. El número de conductores que cada día cruzan el peaje también aumentó. En 2023, últimos datos conocidos, la intensidad media diaria fue de 8.854 vehículos (ligeros, 7.541; y pesados, 1.313). Aunque todavía está muy lejos de la mejor época de la carretera, cuando en 2007 llegó a registrar una intensidad media diaria de 10.288. No obstante, de mantenerse esta constancia, todavía pasarán por el peaje 67 millones y medio de usuarios. Se estima que hasta la fecha los conductores han pagado cerca de 1.500 millones en peajes.

Bonificaciones. El Gobierno central impulsó hace un par de años una renovación de los descuentos para los usuarios del Huerna porque entre 2022 y finales de 2024, solo un 10 por ciento de los usuarios se habían beneficiado de los mismos. Sin embargo, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, de los 6,2 millones previstos para las bonificaciones de los vehículos ligeros, solo se había gastado poco más de un millón. Esta inversión se suma a las distintas actuaciones que realiza el Ministerio para la mejora de la vía, como la que tiene en marcha en los túneles por valor de 68 millones.

Iniciativa en el congreso. El diputado Rafael Cofiño (Sumar) ya mandó ayer formalmente la proposición no de ley contra el peaje del Huerna al PSOE y al PP, con el que mantiene las negociaciones con el objetivo de que puedan votar a favor. Además, registró una pregunta dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente sobre qué medidas prevé adoptar el Ministerio relativas a la supresión del peaje, a la luz de la resolución de la Comisión Europea de julio de 2025 y tomando en consideración al manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras.