CSI exige al Principado que lleve a la Fiscalía la desaparición de parte de la colección de arte de Cajastur

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) insta al Ejecutivo del Principado a denunciar ante la Fiscalía la desaparición de 28 obras de la colección de arte de Caja de Ahorros de Asturias, Cajastur, y a proceder a la “repatriación” de las que han sido localizadas en otras comunidades autónomas: 166 en Castilla-La Mancha -en un almacén de Cuenca-, ocho en Madrid y una en Cataluña.

Marco Antuña, portavoz del sindicato, advierte de que el expediente abierto para la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) del conjunto de obras de arte reunidas por la Caja asturiana a lo largo de su historia, tal y como está ahora, contempla solo “una parte muy reducida de lo que era la colección Cajastur” y “lo que hace es blanquear el expolio y permitir que haya obras fuera de Asturias”.

El representante de CSI acusa al Gobierno asturiano de “actuar al dictado de la Fundación Bancaria Cajastur”, con la intención, dice, de “dejar bien enterrado el expolio” de la entidad financiera asturiana.

“Exigimos que el BIC no se cierre sin que Unicaja devuelva las 166 obras que hay en Cuenca, las ocho que hay en Madrid y una en Barcelona”, insiste. Demanda que se denuncie en Fiscalía la desaparición de una parte de la colección y que se reclame responsabilidad “incluso penal, pero como mínimo jurídica y política” por las ocho obras deterioradas hasta el punto de ser irrecuperables.

“Aprobado como está ahora”, recalca Antuña, el BIC serviría para “blanquear el expolio de Cajastur y el Principado sería cómplice directo de ese expolio”.

CSI ha presentado alegaciones al expediente de declaración BIC de la colección de arte de Cajastur y ha incluido, entre la documentación, una lista de las obras desaparecidas, entre ellas nueve de Rubio Camín, y las echadas a perder, por su deterioro, entre las que figuran una de Ricardo Mojardín y tres de Urrusti.