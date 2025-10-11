La dependencia energética en la que ha caído Asturias con respecto a otras regiones se mantendrá al menos hasta 2030

En lo que va de año, Asturias ha consumido más energía de la que han producido sus plantas energéticas. El cierre de las centrales térmicas de carbón y el lento desarrollo de las plantas de renovables han provocado que el Principado sea dependiente de otras regiones para su abastecimiento energético y ello a pesar del fuerte peso que tiene su industria electrointensiva, que requiere de un suministro estable y de calidad. Ese déficit de energía se mantendrá hasta 2030, según los estudios elaborados para respaldar la planificación de redes de transporte eléctrico para el periodo 2025-2030 que acaba de sacar a información pública el Ministerio para la Transición Ecológica.

Según los registros de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), entre enero y agosto de este año se generaron en Asturias 5.072 megavatios hora de electricidad frente a los 5.389 que se consumieron. Salvo enero y febrero, en el resto de meses de este año se registraron balances negativos, lo que supuso una dependencia de otras regiones. Ese panorama ya se había pronostiado en la planificación 2021-2026 –que preveía cambios en los patrones de flujos en la red de transporte por el incremento de la generación renovable y la reducción en los grupos térmicos que utilizan carbón y gas natural– y no se contemplan cambios hasta 2030.

"En el escenario de estudio 2030 se observa que la incorporación de la nueva generación renovable y de las nuevas demandas modifica significativamente el balance generación-demanda en diferentes zonas de la red y en diferentes horas. Así hay zonas que en algunas horas pasan a presentar un comportamiento más importador de energía eléctrica como Asturias", señala el documento del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Principado está satisfecho con la nueva planificación de redes de transporte. "El documento da respuesta a las necesidades de mayor demanda energética derivadas de la actividad industrial y de los nuevos proyectos de inversión en sectores emergentes", señaló el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, que añadió que el Gobierno de Asturias está analizando el contenido en detalle para ajustar algunos aspectos menores y valorar posibles aportaciones. "Cumple con las expectativas que teníamos para garantizar el suministro energético en Asturias", aseguró Campo.