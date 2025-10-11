Hemofilia: la enfermedad funesta llega a un "momento ilusionante" en tratamientos

"La hemofilia vive probablemente uno de los momentos más ilusionantes, tanto para los pacientes como para los equipos que los tratan; gracias a los nuevos abordajes terapéuticos, hemos logrado reducir las tasas de sangrado hasta acercarlas a cero en algunos casos", aseveró ayer Víctor Jiménez Yuste, hematólogo del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, en el marco del Congreso Nacional de Hematología, Hemoterapia, Trombosis y Hemostasia, que se celebra hasta hoy sábado en Oviedo, donde ha congregado a unos 2.300 participantes.

No obstante, puntualizó el doctor Jiménez Yuste, pese a los grandes progresos, "quedan aún muchos retos por abordar para conseguir que la calidad de vida de los pacientes sea similar a la del resto de la población".

El especialista madrileño tituló su intervención "Hemofilia: una enfermedad en busca de sentido", parafraseando el libro "El hombre en busca de sentido", del psiquiatra austriaco Viktor Frankl. A su juicio, los síntomas hemorrágicos, que eran "el rasgo definitorio" de la enfermedad, "se está perdiendo gracias a los nuevos tratamientos". Sin embargo, "aún quedan muchos aspectos por descubrir y mejorar, y esa búsqueda de sentido es precisamente el camino que estamos recorriendo".

Los trastornos hemorrágicos constituyen un grupo de enfermedades caracterizadas por una tendencia anormal al sangrado, ya sea espontáneo o tras una mínima lesión. Pueden ser congénitos o adquiridos, y su gravedad oscila desde formas leves hasta cuadros potencialmente mortales.

Respecto al futuro, Jiménez Yuste conjuga la prudencia con el optimismo: "A largo plazo, la curación será un punto importante de debate. Sin embargo, tratamientos accesibles, con mínima carga terapéutica y bajo riesgo, que logren una normalización de la hemostasia, compiten ya en el camino hacia la curación". Y añade: "Existe una dualidad entre alcanzar esa normalización sin riesgos y lograr una curación definitiva, cuyos resultados a largo plazo aún deben consolidarse".

En el terreno de las coagulopatías adquiridas inmunológicas, como la hemofilia adquirida, el manejo perioperatorio sigue siendo un reto clínico de primer orden. Según María Eva Mingot Castellano, hematóloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, "el tratamiento requiere controlar simultáneamente el sangrado y la respuesta inmune, mediante una estrecha coordinación entre hematólogos, anestesistas y cirujanos, para reducir complicaciones y mejorar los resultados clínicos".

Pere Doménech Santasusana, hematólogo del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) abordó las coagulopatías adquiridas no inmunológicas, que incluyen trastornos secundarios a enfermedades hepáticas, déficit de vitamina K, uso de anticoagulantes o coagulopatía por dilución tras hemorragias masivas. "Estos pacientes presentan un riesgo hemorrágico significativo. La clave está en una planificación meticulosa del acto quirúrgico, la corrección de los déficits y la monitorización estrecha de la coagulación en tiempo real", indicó.