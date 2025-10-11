Un "espía" en el aula y otras historias de los primeros médicos de la Facultad de Oviedo
La primera promoción de Medicina celebra los 50 años de su graduación
"Empezamos 300, en tres grupos de 100, pero en 1975 acabamos unos 100”, rememoran los participantes de la reunión que se celebra en Oviedo
Cincuenta años se cumplen de la graduación de la primera promoción de la Facultad de Medicina de Oviedo, la que realizó sus estudios entre 1969 y 1975.
Un total de 62 alumnos, más sus acompañantes, están reunidos en Oviedo para celebrar la efeméride y rememorar una etapa que tuvo como gran protagonista al fundador de la Facultad, el catedrático vallisoletano Antonio Pérez Casas, fallecido en 1991.
La primera sede de los estudios de Medicina fue el edificio de Geológicas. “Empezamos 300, en tres grupos de 100, pero en 1975 acabamos unos 100”, ha rememorado esta mañana José Luis Martín Benito, uno de los organizadores de la reunión.
Manuela Colunga señalaba que “al principio de la carrera, las mujeres éramos la cuarta parte del total, y al final éramos la mitad”. Y añadía, con un deje de broma: “Ya se sabe que somos más perseverantes”.
Un policía en el aula
El programa de hoy ha comenzado con una misa en la Capilla del Edificio Histórico de la Universidad. A continuación, en el Aula Magna, Ramón Sobrino Sánchez, licenciado en Medicina y catedrático de Musicología, ha pronunciado una conferencia.
La eucaristía iba a celebrarla Benjamín Morán, médico y sacerdote, miembro de la promoción, pero finalmente no pudo hacerlo por culpa de “un trancazo del diez", según ha explicó el vicario general de la diócesis, Adolfo Mariño, quien lo sustituyó.
Mariño dio lectura a la homilía que había elaborado Benjamín Morán, en la que subrayaba que la medicina es hoy “una de las profesiones más valoradas y reconocidas por la sociedad, sobre todo por los más vulnerables”. El texto de Morán fue acogido con aplausos.
En el oficio religioso hubo un recuerdo para los 19 miembros de la promoción fallecidos. La más reciente, la internista María Luisa (Marilis) García-Alcalde.
José Luis Martín Benito y Francisco Fernández Vega recordaron que uno de sus compañeros de aula era policía. “Era una época convulsa en el plano político, y libró a muchos compañeros de algún problema político. Los llamábamos el espía, pero realmente no lo era y fue un buen compañero”, evocan.
