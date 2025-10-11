La exposición “Acuarela. Otra Mirada” en El Corte Inglés de Salesas

El Corte Inglés de Salesas ha acogido la inauguración de la exposición “Acuarela. Otra Mirada”, una muestra colectiva que reúne obras de distintos autores pertenecientes a la Agrupación de Acuarelistas de Asturias, Acuarelastur. La exposición, creada para las Salas de Ámbito Cultural de los centros de El Corte Inglés en Asturias, reúne 29 obras de distintas temáticas, entre ellas paisajes, figuras y retratos.

La inauguración ha contado con una demostración de acuarela a cargo de la artista Mila Suárez, quien realizó un retrato ante los asistentes, compartiendo con ellos las técnicas y materiales empleados para la creación de su obra.

El acto de inauguración ha contacto con la participación de los miembros de la Agrupación.

La exposición podrá visitarse en horario comercial, hasta el 18 de octubre en la pasarela situada en la 1ª planta de El Corte Inglés de Salesas.

Toda la información sobre ésta y otras actividades culturales puede consultarse en la web de eventos de El Corte Inglés de Avilés y en www.ambitocultural.es

Sobre Acuarelastur

La asociación de Acuarelistas de Asturias agrupa a más de 70 socios, profesionales y personas interesadas en la técnica pictórica de la Acuarela, fundamentalmente en el ámbito de Asturias, aunque cuenta con asociados de fuera de la Principado.

La agrupación desarrolla diversas actividades, salidas al aire libre o talleres cuyo objetivo es compartir en grupo el placer de pintar y profundizar en el conocimiento de la técnica y de los pintores que hoy se pueden considerar expertos en la misma.