Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso

El catedrático emérito de Filosofía del Derecho Ramón Maciá Manso falleció ayer en Oviedo a los 93 años. Nacido en Barcelona, Maciá se trasladó al Principado en 1960, año en que contrajo matrimonio con la también catedrática Carmen Bobes Naves, destacada especialista en Teoría de la Literatura.

A lo largo de más de cuatro décadas de docencia e investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Maciá desarrolló una brillante carrera académica que lo llevó a convertirse en director del Departamento de Filosofía del Derecho. Fue además una figura clave en la recuperación y formación de la biblioteca del Seminario de Filosofía del Derecho, desaparecida durante la Revolución de 1934, una tarea que él asumió con especial dedicación.

En mayo de 1977 obtuvo la cátedra de Filosofía del Derecho, y ese mismo año fue nombrado vicedecano de la Facultad, cargo que desempeñó hasta 1980. Su compromiso con la enseñanza y el rigor intelectual dejaron una profunda huella entre sus alumnos y compañeros.

Entre sus discípulos figura el también catedrático Leopoldo Tolivar Alas, quien recordó a su antiguo profesor: “Era una asignatura muy dura, pero lo recuerdo como una persona muy justa”, señaló. Tolivar confesó haber recibido la noticia de su fallecimiento con “pena” y añadió: “Tengo una relación muy cercana con su mujer, Carmen Bobes, y es una noticia muy triste”.

Autor de varios libros y ensayos sobre pensamiento jurídico y teoría del derecho, Maciá Manso fue reconocido por su visión humanista de la justicia y su defensa del razonamiento ético en el ámbito jurídico, convirtiéndose en una referencia académica en su especialidad.

El funeral se celebrará el lunes, 13 de octubre, a las 11:00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) de Oviedo.