Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fecha, horario y ubicación de la gran movilización contra el peaje del Huerna

La manifestación del viernes 17 discurrirá desde la estación de trenes hasta la Escandalera bajo el lema "Asturias unida. Fin al peaje del Huerna"

Cartel de la marcha del viernes 17.

Cartel de la marcha del viernes 17. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El rechazo a la prórroga del peaje del Huerna ha logrado hasta el momento un consenso "histórico" en lo que a partidos políticos, empresarios y sindicatos se refiere, organizado a través de la Alianza por las Infraestructuras. El reto ahora está en conseguir la misma implicación de la sociedad asturiana.

La gran movilización del viernes 17 debe ser, en palabras de sus promotores, una respuesta "contundente" ante la decisión del Ministerio de Transportes de mantener el pago en la AP-66. Y para animar al mayor número de asturianos a unirse a dicha convocatoria, desde la Alianza han lanzado un carten en el que caben todos, gaiteros, niños, abuelos y hasta perros incluidos.

La imagen refuerza aún más el eslogan escogido por el organismo para la marcha: "Asturias unida. Fin al peaje del Huerna". La movilización, abierta a toda la ciudadanía, partirá a las 17.30 horas de la Estación del Norte y culminará en la plaza de la Escandalera, donde se procederá a la lectura del manifiesto consensuado por las 25 organizaciones sociales, políticas y económicas que, junto al Gobierno de Asturias, forman parte de la Alianza.

Previamente, ese mismo día, la mesa general de esta plataforma se reunirá en una sesión en la que el Gobierno de Asturias dará cuenta a todos los integrantes de los avances y actuaciones emprendidas en los ámbitos político, administrativo y jurídico orientados a la consecución del objetivo común, lograr la supresión definitiva del canon.

Noticias relacionadas y más

En su reunión del 29 de septiembre, la Alianza por las Infraestructuras acordó una hoja de ruta consensuada en un manifiesto que recoge como compromisos la coordinación de actuaciones a todos los niveles para lograr la supresión del peaje, la movilización de la sociedad asturiana, el desarrollo de una estrategia integral, así como la defensa la legitimidad europea y la justicia histórica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
  2. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  3. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  4. Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
  5. Lo llevaron al quirófano en el HUCA, pero no lo operaron: un paciente denuncia un 'engaño' en plena huelga de médicos
  6. Giro en las pruebas de las oposiciones sanitarias en Asturias: así darán ventaja a los interinos de larga duración
  7. Aditya Mittal, CEO de Arcelor: 'La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora
  8. Duro Felguera tantea la venta de su filial de operaciones y montajes: la empresa con la que mantiene contactos

Fecha, horario y ubicación de la gran movilización contra el peaje del Huerna

Fecha, horario y ubicación de la gran movilización contra el peaje del Huerna

Asturias salda su deuda con el histórico socialista José Barreiro: "El maestro de Sama ya está en casa"

Asturias salda su deuda con el histórico socialista José Barreiro: "El maestro de Sama ya está en casa"

Asturias se viste de sol para el Puente del Pilar: cielos despejados, temperaturas suaves y ganas de terraceo

Asturias se viste de sol para el Puente del Pilar: cielos despejados, temperaturas suaves y ganas de terraceo

Lo que la empresa del Huerna habrá recaudado cuando termine la concesión de la autopista: cuatro veces lo que costó El Musel

Lo que la empresa del Huerna habrá recaudado cuando termine la concesión de la autopista: cuatro veces lo que costó El Musel

Un "espía" en el aula y otras historias de los primeros médicos de la Facultad de Oviedo

Un "espía" en el aula y otras historias de los primeros médicos de la Facultad de Oviedo

Vuelos directos a Nueva York a menos de tres horas en coche de Asturias: el nuevo destino que estrenará Galicia en 2026

Vuelos directos a Nueva York a menos de tres horas en coche de Asturias: el nuevo destino que estrenará Galicia en 2026

Taxis, autocaravanas y normas conjuntas: así es el gran pacto del oriente asturiano que busca un turismo más sostenible

Taxis, autocaravanas y normas conjuntas: así es el gran pacto del oriente asturiano que busca un turismo más sostenible

Intervención de corazón pionera en el HUCA: una nueva alternativa para pacientes de alto riesgo

Intervención de corazón pionera en el HUCA: una nueva alternativa para pacientes de alto riesgo
Tracking Pixel Contents