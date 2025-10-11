Los fondos de Cajastur: una colección que es historia del arte asturiano

El crítico de arte Francisco Crabiffosse catalogó por primera vez en 1996 las obras de la colección de la Caja de Ahorros de Asturias, no solo pintura, escultura y dibujo, también grabados y fotografías. Aquel año se cumplía el 40.º aniversario de la apertura de la sala de exposiciones de la Caja, en la plaza de la Escandalera, y la entidad financiera lo celebró incorporando un nuevo espacio para dedicarlo al arte en la calle San Francisco. Su nueva sala fue inaugurada por el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, presentando a la ciudadanía una selección de sus fondos artísticos. Para la ocasión se editó un libro, un catálogo en el que colaboraron Francisco Crabiffosse y Javier Barón, conservador jefe de Pintura del Siglo XIX del Museo del Prado.

Tras los avatares de la Caja asturiana, aquella colección acabó en manos de Unicaja y es la que ahora quiere proteger con la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) la Consejería de Cultura del Principado. Son, según su inventario, 1.068 obras de arte. Crabiffosse, que es quien mejor la conoce, dice de ella que "no es una colección extraordinaria, pero sí tiene cierta entidad, tiene importancia e interés, máxime en el contexto asturiano".

Por arriba, "Bodegón de Lastres", de Telesforo Fernández Cuevas; "Retrato de Mariano Suárez Pola", de Evaristo Valle; "Enseñar al que no sabe", de Augusto Junquera; "Desocupación de la esfera", de Jorge Oteiza y "Víctimas de la fiesta", de Darío de Regoyos. / LNE

La catalogación de Crabiffosse ya dejó al descubierto la desaparición de un centenar de obras, imposibles de localizar, entre ellas el guache "La huida a Egipto", de Paulino Vicente el Mozo. Actualmente, según los datos recabados por la Consejería de Cultura, se ha perdido la pista de otras 28, que no aparecen en las bases de datos de Unicaja, y hay otras cuatro que fueron dadas de baja en el inventario por el banco a tenor de su deterioro. Hay, además, 196 obras dispersas por Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Cataluña que el Ejecutivo regional quiere recuperar para Asturias.

La colección de arte de la Caja de Ahorros de Asturias contiene, según el informe del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) "obras maestras de al menos 70 artistas asturianos de primera línea". Entre ellos figuran Augusto Junquera, Paulino Vicente, el ya citado Paulino Vicente el Mozo, Nicanor Piñole, Darío de Regoyos, Augusto Junquera, Evaristo Valle, Orlando Pelayo, César G.-Pola, Aurelio Suárez, Joaquín Vaquero Turcios, Eduardo Úrculo, Eugenio Tamayo, Mariano Moré, Kely, Elías García Benavides, Bernardo Sanjurjo, Hugo O’Donnell, Miguel Galano, Pelayo Ortega, Maite Centol, Guillermo Simón, Joaquín Rubio Camín, José María Navascués, María Jesús Rodríguez y Pablo Maojo, por citar solo a algunos de ellos.

En la colección están representados, además, otros 50 artistas nacionales e internacionales. De los primeros hay una obra maestra indiscutible, la escultura "Desocupación de la esfera", de Jorge Oteiza, y una pieza informalista de Lucio Muñoz que, según el informe que el crítico de arte Luis Feás hizo por encargo del RIDEA, es "de lo mejor de la colección". Entre los artistas internacionales, la colección de Cajastur contiene obras de Pedro Cabrita Reis, Georg Herold, Joseph Kosuth, Sol Lewit, Roberto Matta, Markus Oehlen y Simone Vögele.

Fuentes de Unicaja indicaron ayer que "la información detallada sobre las obras está actualmente en el expediente BIC". Y añadieron que, "a este respecto, nos gustaría trasladar que la gran mayoría de las obras objeto de análisis están ubicadas en Asturias y que el grueso de las piezas mantiene la ubicación original que tenían en el momento de su incorporación al patrimonio de Unicaja".