La gran industria asturiana consigue el doble de ayudas para abaratar la luz: las empresas beneficiadas, una por una

La industria electrointensiva asturiana recibirá 115,17 millones de euros este año en compensación por los costes indirectos de emisión de dióxido de carbono (CO2), aquellos que asumen cuando consumen electricidad cuyos procesos de generación emiten gases de efecto invernadero. La cantidad supone más del doble que los 55 millones obtenidos en la convocatoria del año pasado, aunque menos de los 132,4 millones solicitados. Entre las fábricas más beneficiadas destacan las de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal en Gijón y Avilés; la de Asturiana de Zinc (Azsa) en Castrillón, y la de la papelera Ence en Navia. No obstante, se queda sin subvención la factoría de Gonvarri en Corvera.

El Ministerio de Industria y Turismo publicó ayer la resolución provisional de las subvenciones concedidas a 194 empresas de toda España. La cuantía total, como ya era conocido, asciende este año a 600 millones de euros, el doble de los 300 millones asignados en 2024. Por tanto, en esta convocatoria Asturias copa casi el 20% de las ayudas.

Las plantas productivas asturianas que obtienen mayores compensaciones son las de ArcelorMittal (42,1 millones de euros, frente a los 48,5 millones que reclamaba); la de Azsa (66,4 millones, diez menos que los pedidos); y la de Ence, que percibe 5,6 millones, esto es, casi un millón menos de lo pretendido.

Hay dos fábricas que reciben cantidades por debajo del millón de euros: Mina Ana, la planta de extracción y tratamiento de espato flúor de Minersa en Ribadesella (396.898,13 euros); y la de Aleastur en el polígono de Maqua (Gozón), que ingresa 283.256,91 euros.

Otras subvenciones

Junto a estas subvenciones en compensación por el coste indirecto de CO2 , la gran industria nacional recibirá este 2025 otras ayudas para abaratar la luz. Por ejemplo, 200 millones de euros por los descuentos del 80% de los peajes de acceso a la red eléctrica y 11 millones en compensaciones en el recibo de la luz fijadas en el estatuto de los consumidores electrointensivos.

El Principado valoró "muy positivamente" estas subvenciones, pero insistió en "la conveniencia de que estas compensaciones lleguen al máximo permitido por la normativa europea".