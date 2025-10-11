La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...

Las nuevas tecnologías le han jugado una mala pasada a la Universidad de Oviedo. La implantación de un sistema basado en inteligencia artificial para asignar grupos de clase ha acabado generando un auténtico quebradero de cabeza para cientos de estudiantes y docentes, al desbordar algunas aulas. Lo que se presentaba como una herramienta destinada a modernizar la gestión académica y facilitar la organización de horarios se ha convertido en un problema que ha afectado al arranque del curso 2025-2026.

La institución académica asturiana decidió este año incorporar un nuevo programa que, mediante el uso de algoritmos, debía automatizar la distribución del alumnado en los distintos grupos de clase. La idea parecía buena sobre el papel: el sistema analizaría las preferencias horarias de los estudiantes, la capacidad de las aulas y la disponibilidad del profesorado para generar un reparto equilibrado y eficiente. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.

En varias facultades, el programa asignó un número de alumnos muy superior a la capacidad real de las aulas. En clases preparadas para acoger a 90 estudiantes, el sistema llegó a inscribir hasta 160. Y lo hizo, además, concentrando a la mayoría en el turno de mañana, el preferido por los alumnos pero el menos viable para la Universidad, que cuenta con numerosos profesores asociados cuyas asignaturas solo pueden impartirse en horario de tarde.

Cuando los decanos detectaron el error, notificaron el problema al servicio informático de la Universidad. La respuesta fue repetir el proceso de asignación con la misma herramienta de inteligencia artificial. Pero el resultado fue idéntico: nuevas inconsistencias y un caos todavía mayor. El fallo desencadenó un aluvión de solicitudes de cambio de grupo, ya que muchos estudiantes no podían asistir a las clases asignadas al encontrarse los grupos saturados.

En la Facultad de Derecho, por ejemplo, se registraron 577 peticiones de cambio, cuando en años anteriores apenas llegaban a 150. En otros centros, como Económicas, las cifras también se dispararon. El resultado fue un comienzo de curso marcado por los desajustes de horarios, el retraso en el inicio de algunas asignaturas y el malestar generalizado del alumnado. "Estamos hablando de miles de asignaturas que tuvieron que reasignarse manualmente por el personal administrativo", señalan trabajadores de la Universidad, que reconocen haber trabajado contrarreloj durante varias semanas para intentar devolver la normalidad. Este esfuerzo extra provocó, además, una sobrecarga de trabajo en las secretarías de las facultades, que se vieron obligadas a revisar caso por caso las incidencias generadas por el sistema automático.

A los problemas logísticos se sumó el descontento entre muchos de los estudiantes. Muchos se sintieron perjudicados por lo que consideran una "penalización injusta": aquellos que habían sido asignados inicialmente al turno de mañana y que, tras la reasignación, fueron trasladados al de tarde.

Pero el fallo del algoritmo no solo afectó a la capacidad de los grupos, sino también a la compatibilidad entre asignaturas. Muchos alumnos descubrieron que sus nuevas clases coincidían en el mismo horario, lo que les impedía asistir a todas.

Antes de la implantación del sistema, los estudiantes que repetían alguna asignatura podían elegir entre varios grupos y organizar su propio horario para evitar solapamientos. Sin embargo, el nuevo modelo les impuso la asignación de forma automática, eliminando esa flexibilidad. Según denuncian varios estudiantes, al menos 400 se encuentran afectados por este tipo de coincidencias horarias, especialmente en los grados de Derecho, que todavía no cuentan con una solución que les permita ir a todas las clases.