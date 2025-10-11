El parque solar de DuPont, el mayor de Asturias, logra permisos para vender energía
La compañía consigue que la instalación, con 21.700 paneles, no esté limitada al autoconsumo
DuPont venderá energía en Asturias. Performance Specialty Products Asturias (PSPA), sociedad con la que opera DuPont en el Principado, ha obtenido autorizaciones para poder vender a la red parte de la energía que genera en el parque solar fotovoltaico de la factoría de Tamón, que es el mayor de Asturias.
DuPont y TotalEnergies pusieron en marcha este verano una planta solar de autoconsumo que está formada por 21.788 módulos fotovoltaicos que suman una potencia pico de 12,78 megavatios, 44 inversores trifásicos y tres centros de transformación. Es, con creces, la mayor planta solar de Asturias y ocupa una superficie de 12,02 hectáreas del complejo industrial y de servicios de Tamón, donde conviven actualmente las empresas DuPont, Corteva, Celanese y Magnera.
La planta energética se construyó para generar electricidad verde para el complejo industrial y reducir las emisiones de dióxido de carbono. «En determinadas horas del día ya somos una isla energética», señaló recientemente Ángela Santianes, presidenta de DuPont para España y Portugal.
Sin embargo, la compañía quiere ir más allá con su instalación energética y solicitó al Principado autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para cambio de la modalidad de autoconsumo, de sin excedentes a con excedentes, lo que permitirá verter energía al red y recibir una compensación económica. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha dado el visto bueno a ese cambio de modalidad.
