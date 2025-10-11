Este es el precio con el que la tecnológica asturiana Treelogic saldrá a Bolsa
La compañía será la tercera del sector en Asturias que cotice en el mercado
La consultora tecnológica asturiana Treelogic, con sede en Oviedo, saldrá a Bolsa con un precio de 2,5 euros por acción (0,012 euros de valor nominal y 2,488 euros de prima), según indicó la compañía en una adenda al Documento Informativo de Incorporación (DIIM) presentado al BME Growth, el mercado financiero donde cotizan las pequeñas y medianas empresas (pymes) de España.
La oferta de suscripción de la compañía prevé la emisión de hasta 2 millones de acciones, lo que supone un importe máximo total de 5 millones de euros, sumando el valor nominal y la prima. La entidad colocadora de los títulos será Link Securities.
Tal y como recoge la documentación de incorporación, el detalle de la ejecución de la oferta (esto es, el importe finalmente suscrito y el número de acciones) se comunicará a través de los canales oficiales una vez finalice el proceso de colocación, según explicó Treelogic en un comunicado.
«Con esta adenda avanzamos en el proceso de incorporación a BME Growth, fijando un precio de emisión que aporta claridad al tramo final de la colocación», señaló Marcelino Cortina, consejero delegado de la tecnológica.
Con una plantilla de más ce un cententar de trabajadores –la mayoría en Asturias–, Treelogic recibió la semana pasada el visto bueno para su incorporación al BME Growth, al cumplir los requisitos exigidos por el Comité de Coordinación de Mercado de la plataforma.
De este modo, la empresa se prepara para ser la tercera compañía tecnológica de Asturias que cotice en Bolsa, junto con Izertis (que en julio dio el salto al Mercado Continuo) y Seresco (también en el BME Growth). Asimismo, será la décima compañía que este año solicita ingresar en los mercados de crecimiento de la Bolsa española.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Lo llevaron al quirófano en el HUCA, pero no lo operaron: un paciente denuncia un 'engaño' en plena huelga de médicos
- Giro en las pruebas de las oposiciones sanitarias en Asturias: así darán ventaja a los interinos de larga duración
- Aditya Mittal, CEO de Arcelor: 'La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora