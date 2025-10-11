Este es el precio con el que la tecnológica asturiana Treelogic saldrá a Bolsa

La consultora tecnológica asturiana Treelogic, con sede en Oviedo, saldrá a Bolsa con un precio de 2,5 euros por acción (0,012 euros de valor nominal y 2,488 euros de prima), según indicó la compañía en una adenda al Documento Informativo de Incorporación (DIIM) presentado al BME Growth, el mercado financiero donde cotizan las pequeñas y medianas empresas (pymes) de España.

La oferta de suscripción de la compañía prevé la emisión de hasta 2 millones de acciones, lo que supone un importe máximo total de 5 millones de euros, sumando el valor nominal y la prima. La entidad colocadora de los títulos será Link Securities.

Tal y como recoge la documentación de incorporación, el detalle de la ejecución de la oferta (esto es, el importe finalmente suscrito y el número de acciones) se comunicará a través de los canales oficiales una vez finalice el proceso de colocación, según explicó Treelogic en un comunicado.

«Con esta adenda avanzamos en el proceso de incorporación a BME Growth, fijando un precio de emisión que aporta claridad al tramo final de la colocación», señaló Marcelino Cortina, consejero delegado de la tecnológica.

Con una plantilla de más ce un cententar de trabajadores –la mayoría en Asturias–, Treelogic recibió la semana pasada el visto bueno para su incorporación al BME Growth, al cumplir los requisitos exigidos por el Comité de Coordinación de Mercado de la plataforma.

De este modo, la empresa se prepara para ser la tercera compañía tecnológica de Asturias que cotice en Bolsa, junto con Izertis (que en julio dio el salto al Mercado Continuo) y Seresco (también en el BME Growth). Asimismo, será la décima compañía que este año solicita ingresar en los mercados de crecimiento de la Bolsa española.