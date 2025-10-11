La TPA estrena hoy, a las 10.00 horas, la versión en asturiano de la serie "La abeja Maya"

La abeja Maya vuela desde hoy en asturiano. La cadena autonómica RTPA ha anunciado que ofrecerá una franja infantil semanal desde las 09.00 horas, con espacios que "explican, forman, entretienen y promueven el uso de la lengua asturiana entre el público preescolar".

Como gran novedad, TPA estrena, a las 10.00 horas, la versión en asturiano de "L’abeya Maya", uno de los clásicos más populares de la animación infantil, y que este año celebra su 50.ª aniversario. Cada sábado por la mañana se emitirán dos nuevos capítulos, en los que por primera vez se oirá a Maya y a sus amigos hablar en asturiano.

Maya es una abeja curiosa, valiente y rebelde que decide abandonar la colmena para descubrir el mundo exterior. Junto a su inseparable amigo Willy y otros personajes del bosque, protagoniza aventuras llenas de humor, amistad y valores. La nueva versión "mantiene la esencia del clásico, con una animación renovada y mensajes universales de interés, respeto y amor por la naturaleza".

Entre los personajes que la acompañan se encuentran Flip el saltamontes, Tecla la araña, Nel y Asur los escarabajos, Cascu el caracol, Maxi el gusano…

La serie está basada en el libro "La abeja Maya y sus aventuras", escrito por el alemán Waldemar Bonsels en 1912. Sin embargo, la versión animada que la hizo mundialmente famosa es la serie de televisión japonesa-alemana que se estrenó en 1975.

La versión de la TPA es un remake en CGI estrenado en 2012 para celebrar el centenario de la publicación del libro original.