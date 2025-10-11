Vuelos directos a Nueva York a menos de tres horas en coche de Asturias: el nuevo destino que estrenará Galicia en 2026
Los esperados viajes saldrán del aeropuerto de Santiago de Compostela tres días a la semana
Alberto Blanco/ M. G. S.
Adiós a tener que ir hasta Madrid para coger un vuelo con destino Nueva York. Los asturianos tendrán a partir de mayo de 2026 otro aeropuerto más cercano con conexión directa a la gran ciudad norteamericana. Se trata de Santiago de Compostela. La aerolínea United Airlines acaba de anunciar (y poner a la venta) vuelos directos entre Galicia y el Aeropuerto Newark Liberty International, situado en Nueva Jersey y que da cobertura al área metropolitana de Nueva York.
United Airlines comenzará a conectar el aeropuerto de Lavacolla con el de Newark el 28 de mayo de 2026, coincidiendo con la reapertura prevista del aeropuerto de Santiago, que estará 35 días cerrado por la reforma de su pista de aterrizaje. Los vuelos serán tres días a la semana con el avión Boeing 737 Max 8 con capacidad para 166 viajeros en tres clases: Business (16 plazas), Turista Premium (54) y Turista Economy (96).
Días y horarios
El avión en sentido Galicia despegará a las 19.15 horas los miércoles, viernes y domingos; y de Lavacolla hacia Nueva York, los lunes, jueves y sábados a las 10.00 horas. El vuelo entre Santiago de Compostela y Nueva York se cubrirá, según informa ya la página web de la compañía, en 7 horas y 50 minutos. En sentido inverso, desde Newark hacia Galicia, en 7 horas.
La marcha de Ryanair
El anuncio coincide con la fuga de Ryanair, que se va de Vigo y también de Asturias. La compañía dejará de operar en el Principado a partir de marzo de 2026, perdiendo el aeropuerto tres destinos internacionales de gran peso de cara al verano: Roma, Dusseldorf y Bruselas.
No obstante, esas rutas podrían ser cubiertas por Volotea, como ha reconocido la compañía este viernes: "Asturias es la principal base de operaciones de Volotea en España y un mercado estratégico". El aeropuerto de Santiago del Monte vive, de hecho, su mejor momento en la historia, tanto en destinos como en viajeros.
