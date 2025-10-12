Adriana Lastra llama a "poner toda la fuerza" contra la violencia machista en el Día de la Guardia Civil

Un sol de justicia coronó el cuartel del Rubín, en Oviedo. Los uniformes verdes y las flores ante la imagen de la Virgen del Pilar, marcaron el inicio de una jornada solemne. Como cada 12 de octubre, el Cuerpo celebró el día de su patrona en un acto cargado de respeto, gratitud y compromiso.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, tomó la palabra para rendir homenaje a los hombres y mujeres de la Benemérita, destacando su "compromiso y esfuerzo" en la lucha contra las violencias machistas. “Igual que supimos derrotar al terror en otra época, debemos poner toda nuestra fuerza en acabar con la violencia de género, porque cada víctima es una vida”, afirmó ante una audiencia en la que se encontraban también el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño; el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, entre otras autoridades civiles y militares.

Lastra subrayó la "entrega y lealtad" del cuerpo frente a los nuevos retos de la criminalidad —desde los delitos de odio hasta la trata digital— y agradeció su colaboración constante con la Policía Nacional. "Gracias a esa coordinación", recordó, "se logró la detención de cinco personas responsables de una veintena de robos en bares, otros siete en gasolineras y la sustracción de 28 vehículos en Asturias".

No faltó en su intervención el reconocimiento a la labor de los agentes en momentos críticos, como la Vuelta Ciclista a España, el accidente de la mina de Cerredo —donde murieron cinco trabajadores— o los incendios forestales de agosto, en los que las decisiones "rápidas y valientes" de los Guardias Civiles “salvaron vidas”.

Condecoraciones

La Guardia Civil celebró también la solemne acto de entrega de condecoraciones, reconociendo la dedicación, el compromiso y el mérito profesional de diversos miembros del cuerpo, así como de otras personas e instituciones que colaboran con la labor de la Guardia Civil.

Entre las distinciones otorgadas se incluyeron la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la máxima condecoración que otorgaron a la ex Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa y la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco, concedidas a guardias civiles, mandos y personal civil por su destacada trayectoria y servicios relevantes. Asimismo, se reconocieron actuaciones destacadas como la desarrollada en la Operación "Rovico 22", que permitió desarticular una organización criminal dedicada a robos en distintas provincias españolas.

También se impusieron diversas Cruces del Mérito Militar a miembros de la Guardia Civil en reconocimiento a su compromiso con el deber y el servicio al país. Por otro lado, se entregaron condecoraciones de la Orden de San Hermenegildo y Cruces a la Constancia en el Servicio, distinciones que premian la fidelidad, la antigüedad y la conducta ejemplar en el desempeño profesional.

El acto incluyó igualmente distinciones especiales a personal ajeno al cuerpo que ha contribuido significativamente a la labor de la Guardia Civil. Entre ellos, el subdirector de la Policía Local de Pola de Lena, Pablo Alonso y al fotoperiodista Damián Arienza. Finalmente, se otorgó el Premio HABECU al mejor expediente académico a Lucía Campos, hija del Cabo Primero Alfredo Campos, como reconocimiento al esfuerzo y excelencia educativa dentro de las familias del cuerpo.

Asturias crece en seguridad

En el acto también intervino el coronel jefe de la Comandancia de Asturias, Francisco Javier Puerta, quien puso en valor la seguridad del Principado, que sigue siendo la segunda comunidad con menor tasa de criminalidad de España, solo por detrás de Extremadura. Con 34,5 infracciones por cada mil habitantes, “los datos no ofrecen ninguna duda: Asturias es una comunidad segura”, afirmó.

El coronel destacó que la criminalidad apenas ha aumentado un 0,4% en el primer semestre del año, mientras que el esclarecimiento de delitos creció un 14,5%. Los robos y las estafas descendieron ligeramente, aunque los hurtos aumentaron un 4,6%.

Entre los retos futuros, Puerta señaló la modernización tecnológica del cuerpo y el fortalecimiento de su respuesta ante la violencia de género. En los que va de año, la Guardia Civil ha instruido 545 diligencias por delitos contra las mujeres. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 26%, y los de violencia de género, un 8,5%, cifras que el coronel enmarcó en un contexto de mayor denuncia y vigilancia activa "para un dejar a una sola víctima sin proteger".

También recordó la investigación abierta tras la oleada de incendios de este verano, con tres detenidos y cuatro investigados por su presunta implicación.

El acto concluyó con el himno de la Guardia Civil y una ofrenda floral ante la Virgen del Pilar. En el aire, junto a los aplausos, quedó la promesa renovada de un cuerpo que sigue siendo sinónimo de servicio, honor y protección. En palabras de la delegada Lastra: “La Guardia Civil no solo custodia nuestras carreteras y montes; custodia, sobre todo, nuestra confianza en una sociedad más justa y segura”, para poner, tras ello, el punto final lanzando tres vítores: a España, al Rey y a la Guardia Civil.