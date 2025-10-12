De Argentina a Bruselas: este es el próximo viaje del presidente del PP asturiano

Apenas dos semanas después de viajar a Argentina para conocer de primera mano las necesidades y reclamaciones de la comunidad asturiana en el país latinoamericano, el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, iniciará mañana una escapada de dos días a Bruselas.

El objetivo de este nuevo viaje es trasladar a las autoridades comunitarias las reclamaciones y objetivos de los ganaderos y agricultores asturianos, así como los del sector de la pesca de la región.

Queipo, junto al diputadoy portavoz del Medio Rural en el PP, Luis Venta, se reunirá mañana con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis. Mientras que el martes lo hará con el responsable de Agricultura de la Comisión Europea, Christophe Hansen.

Para preparar ambas reuniones, el líder de los populares ha mantenido en los últimos días reuniones con los representantes de las organizaciones del campo y la pesca asturianas para conocer las reivindicaciones que le hacen a Bruselas.