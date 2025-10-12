Asturias estrecha lazos comerciales con Iberoamérica en LA NUEVA ESPAÑA

La Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) entregará el próximo martes 14 de octubre, a las 19.00 horas, en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo sus Premios Iberoamericanos 2025, en una gala que reunirá a destacadas personalidades del mundo de la cultura, la comunicación, la filosofía, la empresa y el deporte. Con motivo de la gala, a lo largo de la semana habrá una serie de actos organizados por la Asociación. Un día después, el día 15, el Club LA NUEVA ESPAÑA acogerá a partir de las 10.00 horas y en colaboración con este colectivo el encuentro empresarial "Iberoamérica y sus empresas en el nuevo contexto internacional", una cita que reunirá a destacados líderes empresariales, diplomáticos y representantes institucionales de ambos lados del Atlántico.

El acto organizado conjuntamente por LA NUEVA ESPAÑA y la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) contará con la participación de figuras de primer nivel y pretende servir de espacio de reflexión sobre las nuevas oportunidades de cooperación entre Asturias y la región iberoamericana, en un tiempo de profundos cambios económicos y sociales a escala global.

La bienvenida correrá a cargo de Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA; Carlos Fernández Collado, presidente de Asicom; Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de la CEOE; y Miguel Ángel Benzal, consejero delegado de Egeda.

El primer bloque del programa, titulado "Invertir en Latam y desde la Región al mundo", abordará el papel de las empresas españolas en América Latina y las posibilidades de inversión recíproca. Participarán Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, dueño del Oviedo; Francisco Mieres, director del Grupo Andrade, y Carlos Casanueva, presidente del Grupo Interprotección.

Tras una pausa para el café, la jornada continuará con la mesa redonda "Lenguas que conectan. Dos idiomas, un mercado", en la que intervendrán Javier Íscar, vicepresidente de CIAM-CIAR; Balbina Malheiros da Silva, embajadora de Angola; Marlon Brevé, embajador de Honduras; Fridgiano Álvaro Durántez, director de Relaciones Institucionales de Funiber, y Santiago Velo de Antelo, presidente de la Academia de la Diplomacia.

El encuentro concluirá con el debate "Apuesta de Iberoamérica por las Mipymes: territorio, talento y transformación", moderado por el periodista Jesús Álvarez. En él participarán Pedro Ángel González, del Cabildo de Tenerife; Agustín Manrique de Lara, secretario general de Ibafcam; Alberto González, director general de FADE; y Francisco Javier Casanueva, presidente ejecutivo del Grupo Interprotección.