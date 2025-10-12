Gastronomía, tradición y solidaridad

El concejo de Sobrescobio se prepara para vivir unos días cargados de actividad: propuestas gastronómicas y solidarias prometen suscitar el interés y disfrute de vecinos y visitantes.

Desde el próximo viernes, Sobrescobio celebrará una nueva edición de las ya consolidadas Jornadas Gastronómicas del Pitu Caleya y la Trucha. Durante el 17, el 18 y el 19 de octubre, varios restaurantes del concejo ofrecerán un menú especial que rinde homenaje a los sabores tradicionales de la zona. La propuesta incluye sopa de curruscos, trucha con jamón, pitu de caleya y postres caseros como tarta de queso, flan o arroz con leche, todo ello por un precio cerrado de 28 euros.

Los establecimientos participantes se reparten por diferentes localidades del concejo: en Anzó, El Merendero de Anzó y La Puerta de Arrobio; en Campiellos, Los Cabornos; en Rioseco, El Balcón de Redes y La Casona de Rioseco; en Soto de Agues, El Fresnu y La Plaza de Soto; y en Villamoréi, el Restaurante Camping Municipal de Sobrescobio.

Pero la gastronomía no será el único reclamo del próximo fin de semana. El domingo, 19 de octubre, tendrá lugar la IX Carrera de la Mujer contra el Cáncer, una cita solidaria que ya se ha convertido en un clásico del calendario coyano. La prueba partirá a las 12.00 horas desde Soto de Agues y recorrerá un trazado de 4 kilómetros hasta llegar a Rioseco.

Quienes deseen participar pueden inscribirse tanto de forma presencial como online. Las inscripciones de forma presencial están disponibles en el Ayuntamiento de Sobrescobio, las bibliotecas municipales y la tienda “All in fútbol” de Laviana. También es posible apuntarse a través del portal web https://sobrescobio.apuntat.com.El precio de inscripción es de 12 euros, una cantidad que se destinará íntegramente al Instituto de Oncología del Principado de Asturias (IOPA).

Los dorsales y camisetas podrán recogerse el mismo día de la prueba, a partir de las 10.00 horas, en la plaza de Soto de Agues. Este año, la organización confía en repetir, o incluso superar las notables cifras de años anteriores.

Sobrescobio se convierte así, una vez más, en escenario de propuestas que combinan el disfrute del entorno rural con el compromiso social.