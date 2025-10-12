El Instituto de Oncología, "Asturiano del mes" por sus 25 años en la élite investigadora

El Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) lleva 25 años desarrollando investigación biomédica de primera línea. Con el objetivo de distinguir esta trayectoria, LA NUEVA ESPAÑA ha designado "Asturiano del mes" a esta entidad que, a día de hoy, aglutina a unos 150 trabajadores dedicados a la investigación básica, traslacional y clínica en cáncer.

En este cuarto de siglo de andadura, el IUOPA ha protagonizado, entre otros hitos relevantes, la secuenciación de genomas del cáncer y la puesta en marcha del Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), una unidad que traslada a los pacientes y familias el conocimiento obtenido por los investigadores. Estas contribuciones cobran una particular relevancia en un territorio, como es el Principado, que registra una de las mayores tasas de cáncer de todo el país.

Desde la puesta en marcha del IUOPA, casi 500 estudiantes han cursado el máster liderado por este Instituto, y en sus laboratorios se han llevado a cabo 200 tesis doctorales, en ambos casos con un relevante poder de atracción de talento procedente de otras latitudes.

De izquierda a derecha, Adonina Tardón, Agustín Hidalgo, Carlos Suárez y Carlos López Otín, primer equipo de gobierno del IUOPA, en una imagen de 2002. | LNE

Este reconocimiento de LA NUEVA ESPAÑA corresponde al mes de julio, cuando el Grupo de Inmunología Tumoral –liderado por el catedrático Segundo González y con Christian Sordo Bahamonde y Alejandra Martínez Pérez como autores principales– pusieron de manifiesto el papel de la molécula LILRB4 en el desarrollo y progresión de la leucemia linfática crónica (LLC), la forma más frecuente de leucemia en adultos.

El IUOPA es el resultado de una aventura científica iniciada en 1998 por el científico Carlos López-Otín –que en aquellos momentos ya había comenzado a realizar contribuciones de impacto internacional– con otros tres catedráticos más: el de Farmacología Agustín Hidalgo Balsera, el de Otorrino Carlos Suárez Nieto (primer director del IUOPA y jefe de servicio del HUCA) y el de Medicina Preventiva Antonio Cueto Espinar, consejero de Sanidad del Principado entre 1995 y 1999.

Comenzó a gestarse en noviembre de 1998, de la mano de Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, e Ignacio Martínez, responsable de la Obra Social de esta entidad. El IUOPA cristalizó de manera oficial en diciembre del año 2000. En toda su trayectoria ha contado con el apoyo Cajastur, que en este cuarto de siglo ha aportado al IUOPA un total de 14.530.000 euros. A lo largo de estos años, han sido directores del Instituto: Carlos Suárez Nieto, Aurora Astudillo González, Antonio Fueyo Silva, Rosa María Sainz Menéndez y, en el momento actual, Ana Gutiérrez Fernández.

Los grupos de investigación que forman parte del IUOPA están ubicados en tres centros del campus del Cristo de la Universidad de Oviedo: la Facultad de Medicina, el Departamento de Bioquímica y el HUCA. Además de los investigadores que tienen laboratorio propio en los citados centros, forman también parte del Instituto, como miembros asociados, médicos que pertenecen a diversos hospitales y a la Facultad de Medicina.