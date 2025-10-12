Los japoneses alucinan con Asturias y este es el motivo

Asturias ha conquistado Osaka. El Principado fue protagonista absoluta de la Samana de Asturias celebrada en el Pabellón de España de la Exposición Universal de Osaka, donde 158.722 visitantes descubrieron, asombrados, la riqueza cultural, natural y gastronómica del Principado. Durante el fin de semana, la región se convirtió en el mejor embajador del norte de españa, despertando auténtico entusiasmo entre los japoneses, fascinados por su paisaje, su música y su forma de vida.

El Principado desplegó una completa programación para acercar Asturias al mercado nipón. Los visitantes disfrutaron de las actuaciones y pasacalles de la Banda de Gaites “Villa de Xixón”, que con sus sones tradicionales y trajes típicos detuvo a cientos de curiosos a su paso por el recinto. Además, se proyectaron vídeos turísticos, se repartió material promocional y se instaló un punto de información y un photocall interactivo, donde los asistentes podían fotografiarse como si estuvieran en los Picos de Europa o en la playa de Gulpiyuri.

Pero el objetivo no fue solo emocionar al público, sino también estrechar lazos con el sector turístico japonés. A lo largo de la semana, la delegación asturiana mantuvo encuentros con turoperadores y medios de comunicación locales, explorando nuevas vías de colaboración gracias a la reactivación, en 2024, de la conexión aérea directa entre España y Japón.

Como broche final, treinta profesionales del turismo y la comunicación japoneses participaron en una jornada técnica organizada junto a la Oficina Española de Turismo en Tokio, en la que Asturias se presentó como destino de naturaleza, cultura y gastronomía de alto nivel. La cita contó con representantes de importantes agencias de viaje como JTB, Miki Travel o Hankyu Travel, así como del canal de televisión NHK y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Japón, encabezada por su presidenta Takako Kanezuka, una auténtica enamorada de la región.

Durante el acto, la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, destacó el potencial del Principado para un público japonés que busca experiencias auténticas, sostenibles y de calidad. Con apoyo de materiales audiovisuales, Martínez repasó los grandes atractivos del territorio —desde sus paisajes naturales y su patrimonio histórico hasta su oferta hotelera y gastronómica—, insistiendo en que Asturias es un destino “que combina tranquilidad, belleza y excelencia”.

La jornada concluyó con una propuesta culinaria de fusión astur-japonesa elaborada “a cuatro manos” por Luis Martínez, chef del restaurante Casa Fermín e integrante de Mesas de Asturias-Excelencia Gastronómica, y Hitoshi Isojima, chef del restaurante Eneko. Juntos ofrecieron una degustación que unió productos asturianos con técnicas niponas, una demostración perfecta de cómo el Principado puede seducir también por el paladar.

Un mercado que crece y mira al norte

El interés japonés por España no deja de aumentar. Más de 400.000 turistas nipones visitan cada año el país, con una estancia media de 6,5 noches y un gasto diario que ronda los 439 euros por persona. En 2024, el número de viajeros japoneses en España creció un 32%, y las pernoctaciones, un 30%, lo que convierte a Japón en un mercado estratégico y en expansión.

Asturias, con sus buenas conexiones ferroviarias y aéreas con Madrid y su propuesta de turismo tranquilo, auténtico y de calidad, se perfila como uno de los destinos españoles con mayor potencial de atracción para este tipo de visitante.

La Semana de Asturias en Osaka ha servido para reforzar la presencia del Principado en Asia, estrechar lazos con los principales operadores turísticos del país y dejar una impresión imborrable entre miles de japoneses que, tras su visita al pabellón, ya sueñan con conocer en persona las montañas verdes, los acantilados, los quesos y la hospitalidad del norte español.

Porque si algo quedó claro en Osaka es que los japoneses, sencillamente, alucinan con Asturias.