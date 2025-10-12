Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional

La suerte ha sonreído a Asturias. El primer premio del Sorteo Extraordinario "Día de la Hispanidad" de la Lotería Nacional celebrado hoy sábado (de 1.300.000 euros al número) ha caído en Caborana (Aller), concretamente en el Despacho Receptor número 57960, situado en La Sienra, 11. Pero ese no ha sido el único premio repartido en Asturias. El segundo (de 250.000 euros al número) ha tocado en Posada de Llanes y se ha vendido en el Despacho Receptor número 35320, de la plaza Parres Piñera, 29.

El número afortunado del primer premio ha sido el 43.429. El premio especial al décimo (de 15.000.000 de euros) se ha adjudicado a la Fracción 8, Serie 2. Por su pate, el segundo premio ha sido para el número 92.832, con los reintegros 9, 1 y 8.

¿Cómo se juega?

Tendrás premio si aciertas las 5 cifras de alguno de los premios, o si tienes aproximaciones, centenas, extracciones o reintegros del programa de premios de cada sorteo. Los sorteos tienen lugar jueves a las 21:00 y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas. En cuanto se sepa el número ganador en este sorteo y en otros como la Bonoloto puedes consultarlos en la página web del periódico.

El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.

La emisión del extra de otoño consta de diez series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros. El reparto de premios será el siguiente:

