Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
Autoridades civiles y militares arropan al cuerpo en el día de su patrona, en una ceremonia que fue oficiada por Jesús Sanz Montes, quien alabó su labor: "Están allí donde se atenta contra la vida y la seguridad"
La Catedral de Oviedo fue escenario este domingo de la tradicional misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, una cita que cada año reúne a autoridades civiles y militares en una jornada de reconocimiento a la labor del Instituto Armado.
El acto religioso fue oficiado por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien saludó a los presentes con un sentido “Bienvenidos a la Catedral”, antes de iniciar una ceremonia marcada por la solemnidad y el agradecimiento.
Entre las autoridades asistentes se encontraban la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo; el presidente de Foro Asturias, Adrián Pumares; la diputada de Vox, Carolina López; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y el coronel jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, Francisco Javier Puerta, junto a representantes de diversas instituciones.
La banda de gaitas del Centro Asturiano puso la nota musical al inicio y al final de la ceremonia, contribuyendo a un ambiente de emoción y respeto.
Durante la homilía, el Arzobispo recordó el sentido del día, en el que los miembros de la Guardia Civil conmemoran su fiesta patronal, y expresó su “más sentido agradecimiento por estar presente la Guardia Civil en tantos escenarios donde necesitamos una ayuda y una defensa. Allí donde se atenta contra la vida y la seguridad. En la carretera, en la montaña o en el mar”.
Sanz Montes destacó la “incalculable labor” de los agentes y pidió una oración “por todos los fallecidos en acto de servicio”, subrayando el compromiso y sacrificio que caracterizan a la institución.
“Que la Virgen del Pilar sea vuestra guía en tiempos de zozobra. Que Dios os bendiga y que siempre os guarde”, concluyó el Arzobispo.
