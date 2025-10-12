Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra

La Catedral de Oviedo fue escenario este domingo de la tradicional misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, una cita que cada año reúne a autoridades civiles y militares en una jornada de reconocimiento a la labor del Instituto Armado.

El acto religioso fue oficiado por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien saludó a los presentes con un sentido “Bienvenidos a la Catedral”, antes de iniciar una ceremonia marcada por la solemnidad y el agradecimiento.

Entre las autoridades asistentes se encontraban la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo; el presidente de Foro Asturias, Adrián Pumares; la diputada de Vox, Carolina López; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y el coronel jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, Francisco Javier Puerta, junto a representantes de diversas instituciones.

La banda de gaitas del Centro Asturiano puso la nota musical al inicio y al final de la ceremonia, contribuyendo a un ambiente de emoción y respeto.

Durante la homilía, el Arzobispo recordó el sentido del día, en el que los miembros de la Guardia Civil conmemoran su fiesta patronal, y expresó su “más sentido agradecimiento por estar presente la Guardia Civil en tantos escenarios donde necesitamos una ayuda y una defensa. Allí donde se atenta contra la vida y la seguridad. En la carretera, en la montaña o en el mar”.

Sanz Montes destacó la “incalculable labor” de los agentes y pidió una oración “por todos los fallecidos en acto de servicio”, subrayando el compromiso y sacrificio que caracterizan a la institución.

“Que la Virgen del Pilar sea vuestra guía en tiempos de zozobra. Que Dios os bendiga y que siempre os guarde”, concluyó el Arzobispo.