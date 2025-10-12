El PSOE, asediado en el Congreso por izquierda y derecha contra el peaje del Huerna

El Gobierno del Principado, formado por el PSOE y Convocatoria por Asturias-IU, ha exigido desde que se conoció el dictamen de la Comisión Europea sobre el Huerna el fin del peaje. Sin embargo, el Ministerio de Transportes, en manos del socialista Óscar Puente, no quiere ni oír hablar del rescate de la autopista que conecta el Principado con la Meseta (tampoco del fin del pago en la AP-9, en Galicia). Este enfrentamiento pone en una difícil posición a los diputados asturianos socialistas, Roberto García Morís y Mercedes Otero, que se verán obligados a posicionarse en el Congreso, asediados a izquierda y derecha por varias iniciativas. La segunda ya ha sido presentada y lleva la firma del PP. Antes lo había hecho Podemos y el martes está previsto que lo haga Sumar.

El Partido Popular registró este viernes su proposición no de ley (PNL) para debatir en el Pleno de la Cámara Baja en la que exigen que se inicie "de inmediato la tramitación del rescate de la concesión y liberalización del peaje de la autopista del Atlántico AP-9 y de la del Huerna AP-66" aprovechando el dictamen de la Comisión Europea. La propuesta considera la supresión "la alternativa más ventajosa para el interés público", puesto que ni Asturias ni Galicia "pueden seguir siendo la excepción en la red estatal de alta capacidad respecto a otros territorios en los que el Estado ha liberado los peajes de autopistas". Defienden además que el rescate implicará "beneficios sociales, ambientales, de seguridad viaria, de calidad de vida, de ahorro de tiempo y de competitividad".

También advierten de que el Huerna es "la principal y prácticamente única vía de alta capacidad que conecta Asturias con la Meseta central", y que alternativas como la antigua N-630 "no ofrecen condiciones competitivas, especialmente en invierno, lo que convierte el Huerna en un cuello de botella obligatorio para mercancías, turismo y movilidad cotidiana".

No hacen referencia, sin embargo, a la ilegalidad en las prórrogas, sino que explican que estas supusieron "una modificación sustancial equiparable a la adjudicación de un nuevo contrato de concesión y, por lo tanto, tendrían que haberse sometido a un procedimiento de licitación competitivo, de acuerdo con los principios de igualdad de trato y transparencia". La proposición la firman los tres diputados asturianos del PP en el Congreso (Esther Llamazares, Mercedes Fernández y Silverio Argüelles), junto a otros, casi todos gallegos, entre ellos, el "número dos" del partido, Miguel Tellado.

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, se mostró ayer "expectante" sobre la votación. "Espero que los diputados asturianos del PSOE no nos fallen como hicieron en otras ocasiones", dijo, aludiendo que ya votaron en contra en otras propuestas como la exclusión del lobo del listado de espacios protegidos.

Fue más cauteloso con las negociaciones que los diputados asturianos del PP están llevando a cabo para ver si apoyan la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sumar tendrá su propia PNL. Pero los populares se han adelantado. La principal diferencia es que la de Sumar trasladará "literalmente el texto, punto por punto", del manifiesto refrendado en Asturias por la Alianza por las Infraestructuras.