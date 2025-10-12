Siero se presenta en Málaga como el lugar idóneo para vivir y emprender

"La Opinión de Málaga", Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Siero organizaron el pasado martes 7 de octubre en el Uppery Club de la capital malagueña la jornada "Ven a vivir a Siero", un encuentro en el que responsables del municipio y de su tejido productivo dieron a conocer a la ciudadanía malagueña las bondades de esta zona del Principado con la intención de atraer a ciudadanos de otras latitudes para que establezcan su segunda residencia en este concejo que apuesta decididamente por la calidad de vida de sus habitantes, con diseños urbanos enfocados al disfrute de vecinos y visitantes y con zonas verdes y numerosas instalaciones para el ocio, la cultura y el deporte.

Ángel García González, alcalde de Siero; María Calvo Carbajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), y Joel García Fernández, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción-CAC-Asprocon, fueron los encargados de transmitir a los asistentes al evento el mensaje del enorme potencial y el gran presente que ofrece este concejo a todos aquellos que deseen establecerse, emprender u organizar allí su segunda residencia.

Siero está viviendo uno de los momentos más destacados de su historia reciente. El municipio no solo aumenta cada año el número de empadronados, sino que también se consolida como un lugar cada vez más elegido para vivir, gracias a una combinación de crecimiento urbano ordenado, inversiones en infraestructuras, una situación geográfica envidiable y un objetivo claro: hacer más felices a sus vecinos y vecinas.

"Siero en sí mismo es un paisaje, nuestro clima es diferencial, rara vez pasamos de 28 grados en pleno verano, tenemos muy cerca la alta montaña y ríos para pescar, gastronomía y una situación geográfica privilegiada . Es, sin duda, un destino interesante para vivir y para invertir. Y además tenemos la vivienda más barata que en Málaga", afirmó en su primera intervención el alcalde Ángel García González.

"Siero es un gran lugar para apostar por él", comentó María Calvo, quien a continuación siguió dando argumentos a todos aquellos interesados en emprender en el concejo: "Una de las ventajas es su ubicación y lo estupendamente conectada que está con el resto de la región asturiana y con el resto del país. Este aspecto es determinante para quien quiera montar una empresa, las comunicaciones. Además es un municipio muy dinámico con alta actividad económica y empresarial, con varios parques y polígonos llenas de actividad y con una gran simplificación administrativa municipal a la hora de iniciar actividad. A eso hay que añadirle cultura y gastronomía, es decir, lo que llamamos calidad de vida. Siero es, claramente, un lugar por el que apostar", dijo.

El concejo de Siero cerró el primer trimestre de 2025 con 53.647 habitantes, alcanzando así el dato más alto de su historia. Desde 2015, el municipio ha experimentado un crecimiento continuo de población, sumando 1.374 nuevos vecinos en la última década.

Crecimiento de población

El dinamismo demográfico de Siero se apoya también en un importante movimiento en el sector de la construcción. Actualmente se están ejecutando varias promociones en Lugones y La Fresneda, mientras que en las últimas semanas se han anunciado nuevos proyectos que refuerzan esta tendencia en Pola de Siero.

Silca, Ovidio Moro, Urpesa, Gocasa, Boprisa, Grupo Casado, Mabejon Promociones y Construcciones y Grupo Infinitum, Los Álamos, Estudio Principado y Copun son solo algunas de las empresas que en estos momentos están ejecutando diversas actuaciones en la zona.

"Tenemos empresas de todo tipo y ahora es una gran oportunidad para corporaciones de distintos sectores que quieran venir con nosotros. A la Administración municipal nos encanta ayudar a los que quieran emprender, nos consideramos administraciones colaboradoras", señaló el regidor sierense.

Por su parte, Joel García fue el último miembro de la mesa en dar su opinión sobre las bonanzas de Siero:"Nuestro concejo expresa la combinación perfecta entre lo rural y el resto de servicios, y esto hay que valorarlo como se merece. La unión entre el empresariado y el ayuntamiento es un hecho y este es un lugar seguro para invertir y vivir, además también tenemos una cantidad importante de suelo industrial".

Con unas cifras importantes y punteras en el Principado en parámetros tan significativos como la superficie industrial, las grandes superficies comerciales construidas y la superficie bruta alquilable, el concejo de Siero se sitúa en el centro del área metropolitana de la región asturiana con una población que oscila entre los 700.000 y 800.000 habitantes y con una variada actividad económica. "Desde el Ayuntamiento intentamos acompañar a todo el que quiera invertir. Venir a nuestra tierra puede ser una gran oportunidad para empresas y empresarios de distintos sectores", afirmó el alcalde.

María Calvo analizó para los asistentes el paisaje empresarial del concejo: "Tenemos empresas de toda la vida, pero a su lado, en los últimos años, se han instalado empresas tecnológicas de primer orden. Esto es lo que tiene nuestra tierra, que ofrece unos estándares altos de calidad de vida que sirven para atraer a nuevas empresas y emprendedores, así de este modo nuestro tejido empresarial se mantiene dinámico y ha evolucionado mucho durante los últimos años. En definitiva, Siero es un lugar donde no importa ir a trabajar".

Dinamismo empresarial

Además, se han aprobado licencias para 19 viviendas en Lugones y otras 26 en La Fresneda, diversificando la oferta y adaptándola a diferentes perfiles de demanda. Esta política de impulso urbanístico no solo satisface la necesidad de vivienda, sino que también fortalece el tejido económico y social del concejo.

Especialmente significativa es la concesión de licencias en Pola de Siero, donde el Ayuntamiento ha dado luz verde a un plan especial para 150 pisos con 400 plazas de garaje, y ha otorgado licencia para 34 viviendas de precio regulado, facilitando así el acceso a la vivienda para jóvenes y familias. En este punto hay que destacar la agilidad en los trámites administrativos, algo que destacan enormemente las empresas que invierten en el municipio, y de lo que el alcalde se siente especialmente orgulloso, fruto del buen hacer de los trabajadores del Ayuntamiento.

"Lo más importante es el espíritu facilitador del Ayuntamiento para el emprendimiento. Normalmente la burocracia es pesada pero aquí no, al contrario, aquí se agiliza. Siempre están disponibles para facilitar las cosas", destacó la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Para María Calvo, el problema de la vivienda en España y, por ende, en Asturias, "es el desajuste entre la oferta y la demanda". En el Principado "estamos detectando que hay mucha gente que quiere venir a vivir, trabajar o a tener una segunda residencia en nuestra tierra y esto es positivo", continuó María Calvo, "porque tenemos una pirámide poblacional con muchos años". "Por eso hacemos viviendas en plazos razonables de tiempo. Esa agilidad hace que Siero sea un lugar atractivo para comprar en los próximos años. La demanda está ahí. Veremos una evolución muy positiva en el ritmo de construcción de casas en los próximos años", señaló.

Algo en lo que coincidieron los tres invitados de la mesa y verbalizó el alcalde es que para incentivar y dinamizar el mercado inmobiliario local "los ayuntamientos debemos poner suelo y los promotores deben construir". "Este es un trabajo en equipo que llevamos a rajatabla en el concejo, lo que provoca que los precios de las viviendas no sean tan altos como en otros lugares y que el ritmo de venta de casas sea alto", dijo el regidor.

Otro rasgo diferenciador de la zona de Siero es que hay viviendas de todos los rangos: pública, protegida, libre, etcétera. El fruto del cambio del concepto de urbanismo se ha traducido en grandes transformaciones como, por ejemplo, la de Lugones, donde se han desarrollado las nuevas pautas urbanísticas con mucha inteligencia y consultando a los habitantes de la zona.

Progreso y felicidad

Las actuaciones que se están llevando a cabo en los últimos años en Siero ratifican la estrategia y las líneas de trabajo emprendidas por el equipo de gobierno del alcalde Ángel García desde 2015: proveer de todos los servicios para hacer de Siero un lugar ideal para vivir y conseguir que sus vecinos se sientan orgullosos y felices de residir en el concejo.

El proceso iniciado de transformación urbana está redimensionando la localidad a parámetros más modernos donde la sostenibilidad, la digitalización y los nuevos cánones medioambientales tienen un fuerte protagonismo. Los vínculos creados entre la Administración municipal y los diferentes colectivos, con empresarios y constructores a la cabeza, refuerzan un tejido empresarial y social que crece de forma constante y sirve de polo de atracción a nuevos trabajadores, emprendedores y empresas cada vez más disruptivas y tecnológicas, que ven como se les simplifican los siempre farragosos trámites administrativos y en Siero una tierra llena de oportunidades para progresar y desarrollar nuevos proyectos .

"Tenemos seguridad en nosotros mismos. En Siero las personas son la clave", sentencia Joel García con una frase que recoge la esencia del trabajo que se está desarrollando.