Parece agosto, pero es octubre: solazo en toda Asturias y temperaturas de hasta 25 grados (que repetirán el lunes)
Las termómetros rondarán este domingo los 20 en toda la región hasta bien entrada la tarde
Cielos despejados, temperaturas agradables y sin rasto de lluvia. Asturias celebra la Fiesta Nacional con un tiempo más cercano a finales de verano que a mediados de octubre.Los termómetros marcaban ya los 20 grados a mediodía en localidades como Grado o Mieres, animando a difrutar del día en las calles, dando un paseo o disfrutando de un refrigerio en las terrazas.
Una situación impropia de estas fechas que se mantendrá a lo largo de la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el calor siga aumentando según pasan las horas. El municipio de Grado firmará la temperatura máxima de la jornada, alcanzado los 25 grados en torno a las tres de la tarde.
A esa misma hora, en Laviana, Belmonte, Salas o Cangas del Narcea rondarán los 24 grados, mientras que el resto de la región no bajará de los 20 grados.
Las temperaturas agradables se mantendrán hasta bien entrada la tarde, empezando a registrarse una ligera bajada a partir de las 20 horas. Localidades como Somiedo habrán bajado entonces hasta los 14 grados, llegando hasta los once durante la madrugada.
Sigue el calor durante la semana
Este calor típico de septiembre seguirá presente a lo largo de la próxima semana. El lunes, festivo en Asturias, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura, las temperaturas seguirán en ascenso, aunque podría haber intervalos nubosos más abundantes en horas centrales del día, cuando no se descartan chubascos dispersos en el interior, más probables en la Cordillera.
