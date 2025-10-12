Tiempo de teitar en Somiedo: los secretos de cómo se renuevan las típicas cabañas del Parque Natural (tarea que en su día hicieron los mismos Reyes de España)

Hasta una semana, aunque todo depende del tamaño, puede llevar arreglar el techo de un teito de Somiedo, esas famosas y únicas en el mundo cabañas de piedra y cubierta vegetal que salpican las bonitas brañas del Parque Natural. En ellas hay estos días una actividad inusitada. No debido a los caminantes -que los hay casi siempre y en este puente festivo del Pilar en mayor medida gracias al sol y las suaves temperaturas que invitan al senderismo-, sino porque los somedanos están entregados a una faena típica de la época, que empezó hace unas pocas semanas y se prolongará hasta que el buen tiempo lo permita: teitar.

Arreglar la cubierta de estas cabañas típicas -en Somiedo tienen unas 300, el mayor conjunto de Europa, y pugnan por ser Patrimonio de la Humanidad- reúne a familias enteras en torno a una tarea que se ha transmitido generación tras generación. El objetivo: dejarlas listas para aguantar el largo y duro invierno, que habitualmente -más antaño que ahora- cubre de nieve las brañas.

Teitando en La Chomba. / LNE

Es el caso de los Fernández, que en la braña de La Chomba, cerca del pueblo de Arbellales, llevan días ocupados en arreglar uno de sus seis teitos. Están centrados en una de las cabañas más pequeñas, pero la necesidad de renovar toda la cubierta les llevará más tiempo. Dejar la techumbre en perfecto estado es cuestión de saber hacer, mañana y fuerza para encaramarse en la escalera y colocar convenientemente la escoba o retama, especie vegetal que abunda por el Parque Natural, para cubrir la estructura. Puede llegar a tener medio metro de espesor y de su correcta instalación dependerá el tiempo que dure intacto el techo.

“Es habitual reparar cada año un tramo, y se dice que a los cinco años debes haber dado la vuelta a la cubierta al completo. Pero en algunos casos, como éste, tenemos que arreglarla entera, por eso nos lleva casi una semana, aunque lo hacemos en días alternos y con tranquilidad”, explican en la familia.

Costes

Los Fernández pueden ocuparse ellos mismos de sus teitos. Pero en muchos casos la edad avanzada de sus propietarios, antiguos ganaderos, o la falta de tiempo obligan a delegar en otros. Hay empresas que ofrecen el servicio de teitar, con un coste que oscila mucho, pero no es barato: puede ir de los 10.000 a los 14.000 euros en función de diversos factores como el tamaño de la cubierta, el estado de conservación de la misma, el tiempo que vaya a llevar el trabajo…

Pero en Somiedo llevan tiempo entregados a buscar a fórmulas que eviten eso con incentivos a sus propietarios que les animen a arreglarlos. Ahí está el proyecto piloto puesto en marcha este año de convertir una cabaña de la famosa braña de La Pornacal en alojamiento para montañeros o el de transformar unas cuantas de La Campa en una quesería, la primera que abrirá en el concejo de mano de Rey Silo, marca de la que es socio el cocinero José Andrés, quien tuvo oportunidad de visitar la zona la pasada primavera.

Los Reyes, teitando

Todo son ideas para que los teitos tengan una nueva utilidad en el siglo XXI sin dejar de ser fieles a su origen ancestral, que no fue otro que ayudar a resguardarse a los brañeiros que desde los pueblos subían a las brañas al ganado para comer. Entonces, el transporte era lento y dificultoso y muchas veces no les daba tiempo regresar a casa en el día, por lo que pasaban la noche en el pasto.

Los Reyes, entonces Príncipes de Asturias, en 2004, en La Pornacal, teitando. / LNE

Hoy en día eso no es necesario, pero sí conservarlos en pie en buen estado. Una tarea a la que contribuyeron los mismos Reyes de España, cuando en 2004, aún príncipes de Asturias, se acercaron a La Pornacal -Villar de Vildas recibió el premio “Pueblo Ejemplar” aquel año- y no dudaron en teitar.

La imagen de Letizia sujetando la escalera a Felipe mientras éste colocaba escoba ha quedado grabada en la historia del Parque Natural. Una foto que en Somiedo confían en que con el tiempo se convierta en habitual. Por supuesto no porque sus Majestades acudan cada año a teitar, sino porque cada vez más somedanos, por esta época, llenen las brañas para renovar el techo vegetal de sus cabañas y mantener vivo y activo el legado de sus antepasados.

Porque en Somiedo, en otoño, es tiempo de teitar.