El aeropuerto asturiano vuelve a romper todos sus récords y apunta a los dos millones de viajeros

La decisión de Ryanair de abandonar Asturias a partir de la próxima primavera cayó como un jarro de agua fría en el Principado, sin embargo, las buenas noticias vuelven a llegar desde el aeropuerto. El aeródromo de Santiago del Monte sigue haciendo historia y registró estos nueve meses un nuevo récord de viajeros.

Entre enero y septiembre pasaron por el aeropuerto asturiano 1.560.377 pasajeros, lo que supone un incremento del 2,4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024. El año pasado, el aeropuerto cerró el año quedándose en 1.993.256 viajeros, muy cerca de los dos millones. Cifra que podría alcanzar este 2025 de seguir con la buena racha.

Crecimiento internacional

Los vuelos con origen o destino nacional siguen siendo el tráfico mayoritario del aeropuerto (1.556.500 pasajeros), correspondiente a un incremento de un dos por ciento. No obstante, los viajeros internacionales continúan su avance imparable, sitúandose en estos primeros meses en 356.189 pasajeros (un 5,1% más).

Esta tendencia al alza en los viajeros procedentes del tráfico internacional se podría ver mermada por la marcha de Ryanair, presente hoy en el Principado con líneas procedentes a Bruselas, Roma y Dusseldorf.

Casi 12.000 operaciones de despegue y aterrizaje

En lo que respecta al movimiento de aeronaves el crecimiento también fue notable, durante los nueve primeros meses del año se operaron en el aeropuerto un total de 11.944 despegues y aterrizajes.

De estas operaciones, 11.303 tuvieron carácter comercial: 8.581 fueron vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española (+1,3%), mientras que 2.722 fueron conexiones con el extranjero (+2,9%).

Centrado en el mes de septiembre, fueron 191.248 los pasajeros que utilizaron las instalaciones del aeropuerto de Asturias, un 2,3% más que en el mismo mes de 2024.

Los vuelos operados ascendieron a 1.459, es decir, casi un cinco por ciento más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados el año anterior. De esas operaciones, 1.361 tuvieron carácter comercial.