La demanda que el Principado trasladará a Bruselas (y no es sobre el peaje del Huerna)
El Gobierno asturiano participa en la Semana de las Regiones, donde reclamará que el reto demográfico continúe en la agenda comunitaria
Asturias alzará la voz ante las instituciones europeas para intentar que los problemas de despoblación se aborden desde la cohesión comunitaria. Con motivo de la Semana de las Regiones, que se celebra esta semana en Bruselas, el Principado protagonizará un debate en el que insistirá en la necesidad de que los próximos fondos de cohesión incluyan una línea de financiación específica para apoyar las políticas de reto demográfico.
La directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, defenderá el documento “Cómo aprovechar todo el potencial de la política de cohesión para hacer frente al cambio demográfico”, aprobado por unanimidad el pasado mes de noviembre en el Comité de las Regiones.
Explicará hasta qué punto los fondos de cohesión han mejorado los servicios públicos y las condiciones de vida en las diferentes regiones europeas y expondrá el ejemplo de Asturias. También reclamará que se apliquen a las políticas de reto demográfico.
En la mesa redonda, en la que también aprovechará para poner sobre la mesa las demandas del Principado, estará acompañada por representantes polacos y portugueses.
Diseño del presupuesto comunitario
La Unión Europea afronta un momento clave para el diseño de las bases del futuro presupuesto comunitario (el marco financiero plurianual) que entrará en vigor en 2028. Entre los debates abiertos en torno a las cuentas, uno de los más importantes es qué papel tendrán las diferentes regiones a partir de entonces.
Asturias ha exigido en diferentes ocasiones y en diversos foros que “los territorios mantengan el control sobre una parte importante de los fondos de cohesión que reciben, tal y como ocurre en la actualidad”. No obstante, puntualizan en el Principado, “la presión de las fuerzas de la extrema derecha pretende revertir esta situación y concentrar la gestión de los fondos en los estados”.
