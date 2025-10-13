El día en el que Barbón se planteó la dimisión como presidente de Asturias: "Lo tenía muy claro"

Adrián Barbón, presidente del Principado, dedicó los mayores esfuerzos en su primera legislatura a la gestión de la pandemia por coronavirus. Nombrado jefe del Ejecutivo asturiano en mayo de 2019, ni un año después, en marzo de 2020, estalló la gran crisis sanitaria.

El propio mandatario, de hecho, suele llamar a su primera legislatura como la del covid. Barbón afronta en estos momentos el ecuador de su segunda legislatura, con la crisis sanitaria ya superada.

"Yo no elijo el momento, cada presidente vive situaciones que cree que son las más difíciles, pero la pandemia fue lo más complejo de gestionar, teniendo en cuenta que la anterior fue cien años atrás”, asegura Barbón en el vídeopodcast "Aquí y ahora", donde hizo memoria sobre aquella etapa y además desveló que llegó a pensar en una hipotética dimisión de haberse desbordado la situación en las residencias de ancianos.

Vacunación contra el covid en Asturias. / LUISMA MURIAS

“Fue una época muy dura. Recuerdo cuando me hacían las primeras simulaciones de cuantos fallecidos podía haber en Asturias. Yo tomaba decisiones sabiendo que había fallecidos, pensando en mis güelos. Pensaba: ¿Qué me gustaría que hiciese el presidente de Asturias si no fuera yo?. Nos desvivimos en controlar la expansión del virus y en medicalizar las residencias. Aquí no se privó a ninguna persona de acceder a ningún hospital por tener 90 años. Se salvaron vidas en las UCIS de personas de más de noventa años”, explicó.

Asturias pudo medicalizar a todas las residencias y envíar a hospitales a los enfermos. En otras comunidades, como Madrid o Barcelona, se dio la traumática decisión de elegir a qué pacientes tratar, porque no había medios disponibles para todos los enfermos. Barbón lo recuerda así en el caso de Asturias.

“Lo tenía claro. Cuando había un rumor insistente de que las comunidades autónomas, por el desborde, tendrían que tomar decisiones como limitar la edad de los que iban a acceder a los hospitales, yo lo hablé muy seriamente con el consejero de Salud (Pablo Fernández). Tanto él como yo tomamos una decisión: que si en algún momento teníamos que llegar a ese extremo, presentaríamos la dimisión. Yo lo tenía muy claro, eso no lo iba a firmar jamás y tampoco iba a permitir que nadie de mi equipo lo firmase. Fue una etapa muy dura”, desveló el propio presidente del Principado.

Desde aquel inicio de la pandemia de covid-19, en Asturias se han registrado más de tres mil fallecimientos debidos al coronavirus de origen chino, según los datos del Ministerio de Sanidad. Los muertos en toda España oscilann entre los 120.000.