¿Por qué la gente acude cada vez más a las Urgencias de los hospitales? Tres hipótesis para el análisis

¿Por qué aumenta la afluencia de pacientes a los servicios de Urgencias hospitalarias?

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha repetido récord de pacientes adultos en su área de Urgencias, con 511 en un solo día, el pasado lunes. Como respuesta a esta situación, según ha publicado hoy mismo LA NUEVA ESPAÑA, los responsables del complejo sanitario ovetense buscan espacios para ampliar la capacidad del servicio de Urgencias, incluso de cara a los picos de demanda que se puedan registrarse en este otoño e invierno que vienen.

Ante este incremento de la presión sobre los servicios de Urgencias, surge la pregunta sobre los motivos de la misma. Según la información que ha recogido este periódico, las tesis que manejan los usuarios y los profesionales sanitarios son básicamente tres: un deficiente funcionamiento de la red de Atención Primaria; las listas de espera de la atención especializada y hospitalaria; y una filosofía imperante en la sociedad que lo quiere “todo y ya”, y que requiere atención médica inmediata incluso para problemas de salud leves y en absoluto urgentes.

Mal funcionamiento de los servicios de Atención Primaria: Esta hipótesis se manifestó con nitidez el pasado 27 de septiembre, cuando 39 colectivos ciudadanos ovetenses se concentraron ante la sede del Servicio de Salud del Principado (Sespa) para protestar porque en los centros de salud se ha pasado de esperas de "dos o tres días" a una situación en la que "pueden llegar a dos semanas". La consejera de Salud admitió que "no estamos en el mejor momento". Y añadió: "Hay muchas cosas que mejorar, pero se han aumentado los recursos, sobre todo en el último año, y hay en camino también una serie de infraestructuras en las que se está trabajando para 2026, como el Centro de Alta Resolución de Urgencias de La Lila, o también el de La Ería, y obras pequeñas en algunos centros para aumentar las consultas". Los usuarios parten de situaciones en las que recibían cita parta ver al médico de cabecera el mismo día que llamaban, al siguiente o, como muy tarde, a las 48 horas. Con la pandemia de covid-19, este panorama ha cambiado de manera drástica. Entre otras razones, por la escasez de las plantillas médicas y de las coberturas de bajas y permisos. Largas esperas para citas con el especialista y cirugías: La situación de las listas de espera en Asturias ha mejorado de manera notable en los últimos tiempos. Sin embargo, continúa siendo cierto que áreas como traumatología, oftalmología, dermatología o urología siguen presentando demoras (en pruebas diagnósticas, consultas e intervenciones quirúrgicas) muy prolongadas, y que los pacientes buscan atención alternativa para un diagnóstico que no llega o un dolor que persiste. El “todo y ya” de la sociedad actual: Son numerosos los médicos de centros de salud y hospitales que subrayan la levedad de muchos cuadros que presentan lo pacientes. Pese a lo cual, no dudan en buscar con denuedo asistencia rápida, dando rienda suelta a una mentalidad que se aplica a muchos otros espacios de la vida. Años atrás, resultaba más sencillo hallar una alternativa rápida en la medicina privada, pero actualmente incluso en esta se registran esperas considerables.

Servicios muy accesibles

Capítulo aparte merece la estructura organizativa de la sanidad pública española, en la que los servicios de urgencias hospitalarias ofrecen una elevadísima accesibilidad. Se trata de dispositivos que ofrecen todo lo que un ciudadano de a pie puede desear: acceso inmediato sin presentar volante ni justificante alguno, atención rápida las 24 horas, altas prestaciones tecnológicas, un diagnóstico que de otra manera tarda en llegar, un cambio en un tratamiento que no acaba de funcionar… En algunos casos, hasta resulta fácil encontrar aparcamiento, como es el caso del HUCA.

El año pasado, el complejo sanitario ovetense atendió a un total de 137.074 usuarios adultos por vía de urgencia, lo que significa 374 de promedio diario (14 más que en 2023). Analizando la evolución histórica, el incremento de actividad es apabullante. Ese servicio del centro sanitario ovetense recibió a 259 pacientes diarios en 2013, año anterior al traslado del hospital desde el barrio de El Cristo al actual emplazamiento de La Cadellada. En once años la presión asistencial se ha incrementado en un 44%.

¿Qué está sucediendo? Sin duda, caben muchas interpretaciones, y lo que este texto ha tratado de hacer es aportar algunas claves sobre una cuestión que seguirá dando que hablar.