El HUCA ampliará sus Urgencias, tras repetir el récord de pacientes atendidos en un solo día: 511

Repetición del récord de pacientes adultos atendidos en un solo día en el área de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA): 511 el pasado lunes. Esta cifra ha sorprendido a los profesionales y al equipo directivo, pero en realidad viene a refrendar una tendencia imparable de los últimos años: un elevado volumen de asturianos que residen en Oviedo y en los concejos cercanos han convertido al HUCA en el "cajero automático" de la sanidad, en el lugar al que acudir sabiendo que, en cualquier momento, y al precio de esperar algunas horas, tienen garantizados unos mínimos de atención y pruebas diagnósticas.

Como respuesta a esta situación, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los responsables del HUCA buscan espacios para ampliar la capacidad del servicio de Urgencias, ya de cara a este otoño e invierno que vienen. Las dependencias originarias del complejo sanitario se han quedado pequeñas, tal y como se desprende del gráfico que ilustra estas líneas. Si en 2015, primer año completo del HUCA en su actual emplazamiento de La Cadellada, se atendió de media diaria a 277 pacientes, en el momento actual el promedio es de un centenar más, lo que implica un incremento aproximado del 36 por ciento.

La primera quincena de octubre no es, a priori, un momento de gran demanda de atención sanitaria. Por eso resulta más llamativo el citado dato del pasado día 6 (más sorprendente que el registrado con la misma cifra el 2 de enero de este año). Como suele suceder con las grandes cifras de afluencia a las urgencias hospitalarias, éstas suelen registrarse los lunes, tras un fin de semana en el que los pacientes "aguantan" en sus casas. En este caso concreto, de alguna manera puede decirse que el fin de semana pasado fue de tres días, ya que el viernes 3 de octubre tuvo lugar una huelga de médicos.

Otro factor que opera en este aumento de la demanda de urgencias hospitalarias es la falta de respuesta diligente en la red de Atención Primaria. Las demoras de los centros de salud se han visto sensiblemente incrementadas en los últimos tiempos. El pasado 27 de septiembre, 39 colectivos ciudadanos ovetenses se concentraron ante la sede del Servicio de Salud del Principado (Sespa) para expresar su protesta porque –aseguran– se ha pasado de esperas de "dos o tres días" a una situación en la que "pueden llegar a dos semanas".

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, admitió que "no estamos en el mejor momento". Y añadió: "Hay muchas cosas que mejorar, pero se han aumentado los recursos, sobre todo en el último año, y hay en camino también una serie de infraestructuras en las que se está trabajando para 2026, como el Centro de Alta Resolución de Urgencias de La Lila, o también el de La Ería, y obras pequeñas en algunos centros para aumentar las consultas".