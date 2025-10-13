Huye de España un empresario astur-argelino condenado a 11 años de cárcel por secuestrar e intentar violar a su novia, y con dos causas abiertas por violación

Sami H. A., un empresario astur-argelino condenado a 11 años de carcel por intentar violar a su expareja sentimental, a la que retuvo contra su voluntad encerrándola en su piso de Gijón y, además, la vejó y la golpeó físicamente provocándole distintas lesiones por todo el cuerpo, ha emprendido la huida de España sin entrar en la cárcel por estos hechos ocurridos en junio 2021. Al empresario, al que algunos sitúan en un país de Extremo Oriente sin acuerdo de extradición con España, se le busca además por otras dos agresiones sexuales mediante sumisión química, que habría cometido en 2023, las dos la misma noche.

El empresario, de 40 años, con contactos al más alto nivel en la región y administrador de una empresa de telecomunicaciones (adquirida a un ovetense que tuvo problemas legales en Bolivia por agredir a su esposa) que prestaba servicios a los ayuntamientos, especialmente a los de la Comarca de la Sidra, ya estuvo en la cárcel cuatro años por tráfico de drogas, y aún tiene pendiente una pena de multa por estafa.

Los hechos más graves los sufrió su excompañera sentimental con la que tuvo una relación de siete años que concluyó en 2019. En junio de 2021, la mujer exigió a Sami H. A. que se llevase sus cosas del piso que habían compartido. Quedaron para comer en el piso, y después bebieron alcohol. Cuando estaban ya cenando en la cocina, comenzaron a discutir. «Hija de p., solo quieres andar con otros tíos», gritó el astur-argelino, y ella se marchó a la habitación.

Él la siguió y le arrojó una copa de vino. Ella se fue al baño a quitarse la camiseta mojada. Cuando volvió, el hombre la esperaba desnudo. Le quitó la ropa interior y la empujó sobre la cama, «tumbándose sobre ella e intentando con ánimo libidinoso» mantener relaciones sexuales completas por la fuerza. Ella trató de escapar, empujándole, pero no logró. Sami H. A. la cogió por el pelo, la arrastró y la volvió a empujar sobre la cama, agarrándola por el cuello y poniéndole un cojín en la cara para que no pudiera gritar. Paró cuando ella le dijo que no podía respirar.

La mujer intentó huir de la vivienda, pero estaba cerrada con llave y las llaves no estaban en la cerradura. Él las había cogido, igual que el teléfono móvil de la afectada. Ella le cogió la cartera a él y la tiró por la ventana, para forzarle a salir del piso. Así lo hizo, pero la dejó encerrada en el piso. Ella comenzó a dar golpes en la puerta para llamar la atención de los vecinos.

El hombre regresó y la golpeó en el costado, cayendo ella al suelo, «donde de nuevo la golpeó». En un momento dado, la mujer pudo activar un móvil sin que él se diese cuenta. Llamó a su madre, pero el hombre se dio cuenta, le quitó el teléfono y le dijo que no pasaba nada. No obstantel, un vecino acababa de llamar a la Policía, que rescató a la mujer, que presentaba contusiones en las rodillas, en los muslos, los brazos, en el cuello, en la mandíbula y en os ojos. Necesitó atención psicológica.

El juicio por estos hechos se produjo en 2024, en la sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo. Ella mantuvo una "versión firme", y el tribunal impuso cinco años de cárcel por detención ilegal, uno por violencia de género, otros cinco por agresión sexual en grado de tentativa y una multa por violencia en el ámbito familiar.

Ahora ha huido de España, sin cumplir condena.