Laura Ramos, actriz, premiada por la asociación Asicom: "El audiovisual español aún es un mundo cerrado"

"El cine español necesita más apoyos e incentivos, y los inmigrantes que trabajan en él, también; son muchos y muy talentosos", asegura la intérprete cubana

Laura Ramos.

Laura Ramos.

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Madrid

Laura Ramos Hernández (La Habana, 30 de junio de 1978) es una actriz cubana que en los últimos años interpretó a Gladys en la serie "Entrevías", un papel que le valió un gran reconocimiento y popularidad en España.

Es una de las galardonadas por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom). La entrega de premios tendrá lugar mañana a las 19.00 horas en el Edificio Histórico de la Universidad.

-¿Qué supone para usted este premio?

-Es un honor recibir este premio y más viniendo de tan prestigiosa universidad. Un reconocimiento es siempre una alegría y un impulso para nuestra carrera tan ingrata a veces.

-¿Qué le dice Asturias?

-Tierra poderosa, de hermosos paisajes, tremenda gastronomía, gente valiente, amable y noble. Esa es mi impresión, aunque aún no la conozco.

-¿Gladys ha sido un antes y un después en su carrera?

-Sin duda, un regalo absoluto, una sorpresa también el éxito de la serie. Un personaje inolvidable que me ha marcado profundamente.

-¿En qué está trabajando?

-Comienzo ensayos en noviembre de un monólogo para teatro con el reconocido director y dramaturgo Carlos Celdrán. Para el año que viene un par de proyectos interesantes.

-¿Su sector necesita más ayudas públicas? Algunos dicen lo contrario.

-Sin duda, necesitamos más apoyos, incentivos y oportunidades para todos. También para los inmigrantes de nuestro sector, que son muchos y muy talentosos y que les cuesta enormemente acceder y tener una oportunidad. El audiovisual español es muy cerrado en el fondo.

-¿Qué le falta por hacer?

-Todo, siempre tengo la sensación de que aún me queda todo.

-¿Se imagina rodando una serie en Asturias?

-¡Me fascinaría! Sería feliz.

-Recomiende una serie o película a los lectores.

-"Anantomía de una caída" y "Maid".

