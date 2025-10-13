Laura Ramos, actriz, premiada por la asociación Asicom: "El audiovisual español aún es un mundo cerrado"
"El cine español necesita más apoyos e incentivos, y los inmigrantes que trabajan en él, también; son muchos y muy talentosos", asegura la intérprete cubana
Laura Ramos Hernández (La Habana, 30 de junio de 1978) es una actriz cubana que en los últimos años interpretó a Gladys en la serie "Entrevías", un papel que le valió un gran reconocimiento y popularidad en España.
Es una de las galardonadas por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom). La entrega de premios tendrá lugar mañana a las 19.00 horas en el Edificio Histórico de la Universidad.
-¿Qué supone para usted este premio?
-Es un honor recibir este premio y más viniendo de tan prestigiosa universidad. Un reconocimiento es siempre una alegría y un impulso para nuestra carrera tan ingrata a veces.
-¿Qué le dice Asturias?
-Tierra poderosa, de hermosos paisajes, tremenda gastronomía, gente valiente, amable y noble. Esa es mi impresión, aunque aún no la conozco.
-¿Gladys ha sido un antes y un después en su carrera?
-Sin duda, un regalo absoluto, una sorpresa también el éxito de la serie. Un personaje inolvidable que me ha marcado profundamente.
-¿En qué está trabajando?
-Comienzo ensayos en noviembre de un monólogo para teatro con el reconocido director y dramaturgo Carlos Celdrán. Para el año que viene un par de proyectos interesantes.
-¿Su sector necesita más ayudas públicas? Algunos dicen lo contrario.
-Sin duda, necesitamos más apoyos, incentivos y oportunidades para todos. También para los inmigrantes de nuestro sector, que son muchos y muy talentosos y que les cuesta enormemente acceder y tener una oportunidad. El audiovisual español es muy cerrado en el fondo.
-¿Qué le falta por hacer?
-Todo, siempre tengo la sensación de que aún me queda todo.
-¿Se imagina rodando una serie en Asturias?
-¡Me fascinaría! Sería feliz.
-Recomiende una serie o película a los lectores.
-"Anantomía de una caída" y "Maid".
