Marco Antonio Fernández, CEO de Esnova Racks: "Nuestra mayor fortaleza es transformar el acero en confianza"

La editorial Last Word Publishers ha publicado el volumen XX de la colección “Líderes Innovadores del Siglo XXI” (2025), donde se reconoce la trayectoria de Marco Antonio Fernández Alonso, con especial énfasis en su liderazgo al frente de Esnova Racks, compañía asturiana que se ha consolidado como uno de los grandes referentes internacionales en sistemas de almacenaje industrial.

La obra subraya cómo, bajo su dirección, Esnova Racks ha multiplicado por seis su facturación en la última década, ejecutado proyectos de gran envergadura en Europa y EE.UU., y consolidado su presencia en casi 50 países.

El capítulo pone de relieve la visión innovadora, el compromiso con la sostenibilidad y la apuesta tecnológica como ejes estratégicos que sitúan a Esnova Racks —y a su CEO— en la vanguardia del sector.

- Sr. Fernández, ¿Cómo su experiencia en distintos sectores le permitió aportar una visión diferenciadora a Esnova Racks?

Mis inicios profesionales estuvieron vinculados a la industria, y pronto sentí la necesidad de ampliar horizontes especializándome en gestión empresarial y finanzas. Con el tiempo he adquirido conocimientos en ingeniería aplicada al almacenaje, logística, desarrollo de software y dirección estratégica. La experiencia me enseñó que el aprendizaje es continuo: evolucionar y adaptarse es esencial para crecer en cualquier sector. Esa visión me ha acompañado en todas las etapas de mi carrera y también en Esnova Racks, donde la mejora constante es parte de nuestro ADN.

La experiencia previa en distintos sectores y disciplinas me permitió aportar a Esnova Racks una visión transversal, convirtiendo a la compañía en un caso de éxito internacional.

- ¿Cómo nació Esnova Racks y con qué propósito?

Esnova Racks surgió con un objetivo claro: competir en un mercado altamente exigente y en constante evolución. Desde el inicio apostamos por sistemas de almacenamiento industrial que combinasen ingeniería avanzada, eficiencia y una orientación absoluta al cliente. Queríamos fabricar productos que optimizaran el espacio, mejoraran procesos y garantizaran seguridad y durabilidad. Pero, sobre todo, buscábamos ofrecer soluciones que no fueran solo estructuras metálicas, sino herramientas para transformar la logística de nuestros clientes.

Almacén autoportante automático / Cedida a LNE

- ¿Cuál es la ventaja diferencial de Esnova Racks frente a la competencia?

Nuestra fortaleza está en la personalización. No ofrecemos productos estándar, sino soluciones adaptadas a cada necesidad. Apostamos por un asesoramiento directo y ágil, porque en logística el tiempo es vital. Además, la digitalización y la automatización son ejes fundamentales: gracias a ellas conseguimos máxima eficiencia operativa. En definitiva, la diferencia está en acompañar al cliente de principio a fin y construir una relación de confianza a largo plazo.

- Esnova Racks ha recibido múltiples reconocimientos. ¿Qué premios recuerda con más orgullo?

Todos los premios son un estímulo y un agradecimiento al esfuerzo colectivo. A nivel profesional destacaría el Premio al Crecimiento Empresarial y el Premio a la Seguridad Industrial, que refuerzan nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad. En el plano personal, me ilusionan especialmente los reconocimientos que valoran al equipo humano, porque sin ellos nada sería posible. Y, por supuesto, premios locales como los del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) tienen un significado especial, ya que reflejan el arraigo con nuestra tierra.

- Asturias es una tierra pequeña pero Esnova Racks vende en casi 50 países, incluso a mercados tan exigentes como América o Australia. ¿Cuál ha sido la clave de esa internacionalización?

Para nosotros, la innovación no es un eslogan, es el motor del negocio. Integramos automatización, digitalización y nuevos desarrollos en cada proyecto. Pero siempre entendemos que la innovación debe convivir con la sostenibilidad. Desde el inicio implementamos procesos ecoeficientes, utilizamos materiales reciclables y diseñamos soluciones que reducen la huella ambiental. El futuro de la industria pasa por equilibrar crecimiento empresarial y responsabilidad con el planeta, y en Esnova Racks lo tenemos muy claro.

- El talento humano es otra de las constantes en su discurso. ¿Cómo logra mantener un equipo tan comprometido?

Siempre he creído que el mayor activo de una empresa es su equipo. No basta con fichar a los mejores: hay que generar un verdadero sentido de pertenencia. Nuestra cultura se basa en confianza, reconocimiento y desarrollo continuo. Procuramos que cada persona se sienta escuchada y valorada, porque cuando alguien percibe que su esfuerzo tiene impacto real, su compromiso se multiplica. Al final, los números son importantes, pero el verdadero éxito es retener e inspirar al talento.

- ¿Hay alguna anécdota con un cliente que resuma esa filosofía?

Sí, recuerdo un proyecto muy complejo en el que un cliente me preguntó: 'Marco, ¿por qué debería elegir vuestra propuesta?'. Mi respuesta fue simple: ambas soluciones eran buenas, pero si nos elegía, no solo compraba un producto, se llevaba un equipo dispuesto a darlo todo. Al terminar el proyecto, me dijo: 'Estoy orgulloso de haberos elegido, ha merecido la pena'. Esa frase significó más que cualquier contrato: era la confirmación de que habíamos construido una relación de confianza y respeto mutuo.

- ¿Cuál considera que es el verdadero secreto del éxito empresarial?

Para mí es claro: las personas. Puedes tener la mejor tecnología y la estrategia más brillante, pero sin un equipo comprometido no llegas lejos. La perseverancia y la innovación son fundamentales, pero lo que realmente marca la diferencia es unir a las personas en torno a un propósito común y darles razones para dar lo mejor de sí mismas.

- Si tuviera que definir a Esnova Racks en una frase, ¿cuál sería?

Esnova Racks es la prueba de que la fortaleza de la sencillez, unida a la innovación y al compromiso de un gran equipo, puede llevar a una empresa a “conquistar” el mundo.

La conversación con Marco Antonio Fernández deja claro que Esnova Racks no se limita a fabricar sistemas de almacenaje. La empresa ha convertido su lema en estrategia: sencillez, confianza y sostenibilidad como bases de un proyecto empresarial que, desde Asturias, se proyecta con firmeza hacia el mundo.