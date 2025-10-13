Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Que nadie se engañe al asomarse a la ventana: el tiempo hoy en Asturias no es lo que parece

El Principado se despide del Puente del Pilar con cielos encapotados, pero temperaturas muy agradables

Foto de archivo de un día nublado en Gijón

Foto de archivo de un día nublado en Gijón / Ángel González / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

El Principado amanece este lunes con un cielo algo caprichoso. Las nubes marcarán el ritmo durante la mañana, pero el sol no se rendirá: con el paso de la jornada se dejará ver en numerosos rincones de la región, regalando ratos de luz y buen ánimo en este último día del Puente del Pilar.

Después de un fin de semana de sol y buenas temperaturas, la dinámica en cuanto a grados será hoy similar aunque son cielos algo más encapotados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se esperan lluvias importantes en casi ningún punto de Asturias, de modo que quienes planeen una escapada, un paseo por o una comida al aire libre tienen el visto bueno del cielo.

El mercurio acompañará con valores muy cómodos para estas fechas. En Oviedo y Gijón, las máximas rondarán los 24 grados, mientras que las mínimas algo más altas que en jornadas anteriores. En Avilés, los termómetros se quedarán ligeramente por debajo, con unos 22 grados de máxima, pero también por encima de lo habitual en pleno octubre.

En resumen: toda Asturias superará hoy la barrera de los 20 grados, una pausa otoñal que nos acompañará, por lo menos, hasta el jueves.

A medida que caiga la tarde, las nubes seguirán presentes, aunque sin amenaza de lluvia. Predominará el ambiente templado y la sensación de calma, más propio de un día de entretiempo que de un octubre avanzado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
  2. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  3. La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
  4. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  5. Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
  6. Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
  7. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
  8. Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra

Adiós a los exámenes escritos de toda la vida: la IA cambiará la forma de evaluar en los colegios asturianos

Adiós a los exámenes escritos de toda la vida: la IA cambiará la forma de evaluar en los colegios asturianos

El préstamo al 0% que el Gobierno concederá a Indra, con grandes proyectos en Asturias: esta es la cantidad

El préstamo al 0% que el Gobierno concederá a Indra, con grandes proyectos en Asturias: esta es la cantidad

Que nadie se engañe al asomarse a la ventana: el tiempo hoy en Asturias no es lo que parece

Que nadie se engañe al asomarse a la ventana: el tiempo hoy en Asturias no es lo que parece

El día en el que Barbón se planteó la dimisión como presidente de Asturias: "Lo tenía muy claro"

El día en el que Barbón se planteó la dimisión como presidente de Asturias: "Lo tenía muy claro"

La demanda que el Principado trasladará a Bruselas (y no es sobre el peaje del Huerna)

La demanda que el Principado trasladará a Bruselas (y no es sobre el peaje del Huerna)

Laura Ramos, actriz, premiada por la asociación Asicom: "El audiovisual español aún es un mundo cerrado"

Laura Ramos, actriz, premiada por la asociación Asicom: "El audiovisual español aún es un mundo cerrado"

El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes

El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes

No solo el queso Cabrales bate récords: este es el desorbitado precio que alcanzó el Gamonéu del Puerto en el Concurso de los Picos

No solo el queso Cabrales bate récords: este es el desorbitado precio que alcanzó el Gamonéu del Puerto en el Concurso de los Picos
Tracking Pixel Contents