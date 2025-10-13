Que nadie se engañe al asomarse a la ventana: el tiempo hoy en Asturias no es lo que parece

El Principado amanece este lunes con un cielo algo caprichoso. Las nubes marcarán el ritmo durante la mañana, pero el sol no se rendirá: con el paso de la jornada se dejará ver en numerosos rincones de la región, regalando ratos de luz y buen ánimo en este último día del Puente del Pilar.

Después de un fin de semana de sol y buenas temperaturas, la dinámica en cuanto a grados será hoy similar aunque son cielos algo más encapotados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se esperan lluvias importantes en casi ningún punto de Asturias, de modo que quienes planeen una escapada, un paseo por o una comida al aire libre tienen el visto bueno del cielo.

El mercurio acompañará con valores muy cómodos para estas fechas. En Oviedo y Gijón, las máximas rondarán los 24 grados, mientras que las mínimas algo más altas que en jornadas anteriores. En Avilés, los termómetros se quedarán ligeramente por debajo, con unos 22 grados de máxima, pero también por encima de lo habitual en pleno octubre.

En resumen: toda Asturias superará hoy la barrera de los 20 grados, una pausa otoñal que nos acompañará, por lo menos, hasta el jueves.

A medida que caiga la tarde, las nubes seguirán presentes, aunque sin amenaza de lluvia. Predominará el ambiente templado y la sensación de calma, más propio de un día de entretiempo que de un octubre avanzado.