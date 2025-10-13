Paniceres llama desde Bruselas a "una gran movilización" por el fin del peaje del Huerna
"Es la respuesta que da al sentimiento de todos los asturianos", asegura el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que acudió al foro de las Cámaras del Arco Atlántico
Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que se encuentra en el Parlamento Europeo (Bruselas), en el el foro de las Cámaras del Arco Atlántico, espera una "gran movilización" el viernes, en la manifestación contra el peaje del Huerna convocada en Oviedo el viernes 17.
"Afrontamos la semana con ilusión, vemos mucha unidad y creemos que da respuesta al sentimiento de todos los asturianos. Buscamos una gran movilización civil, como con la Variante de Pajares. Es una llamada de atención al estado para eliminar una penalización que venimos arrastrando todos los asturianos. Llamo a la máxima participación", aseguró Paniceres en Bruselas, donde se ubica la Comisión Europea, que considera ilegal la ampliación del Huerna, en contra del criterio del Gobierno de Pedro Sánchez. Paniceres se encuentra acompañado por José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara, con el que tendrá varios encuentros en los que se tratará la creación de la macrorregión atlántica.
"Hace muchos meses, en un encuentro con un eurodiputado se planteó la posibilidad de venir a este foro. Precisamente, para hablar de esa idea que tenemos, de esa macrorregión atlántica. Con esa idea hemos trabajado durante dos años. Venimos al corazón de Europa a seguir peleando por la constitución de esa macrorregión. Esperemos que nos ayude a visibilizar esa zona", dijo el presidente cameral.
Paniceres y Ferreira mantendrán hoy una mantendrán una reunión técnica junto al resto de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico (las Cámaras del Norte de Portugal, Asturias, Galicia, Cantabria, Burgos, Navarra, País Vasco y Nueva Aquitania), para revisar la situación de los proyectos en curso, actualizar los retos comunes de la Alianza y planificar próximas acciones.
Al día siguiente, martes14, en el Parlamento europeo se celebrará a primera hora un encuentro de presidentes de Cámaras y más tarde, en la delegación ante la UE de la Cámara de Comercio de España, una sesión con agentes de la UE centrada en la creación de la macrorregión atlántica.
Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, también se encuentra en Bruselas para asistir al V Foro del Arco Atlántico.
