Contenido ofrecido por masymas
PODCAST: Encuentra la forma de mantener el orden y la limpieza en casa incluso con niños
Y todo ello sin perder la paciencia
M. O.
En este episodio de Queremos Ayudarte contamos con Mónica Pérela, más conocida como Mrs. Cleanor, para hablar de cómo fomentar el orden en casa cuando hay niños… ¡y sin perder la paciencia! Desmontamos la idea de que el desorden es inevitable cuando hay peques y proponemos claves prácticas para implicarles desde los 2 años hasta la adolescencia, adaptando las tareas a su edad. Hablamos de rutinas cortas, juegos, trucos visuales, mobiliario a su altura y, sobre todo, del poder del ejemplo y la constancia.Un episodio lleno de ideas reales para que el orden sea cosa de todos, también de los más pequeños.
¡Escúchalo aquí!
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Giro en las pruebas de las oposiciones sanitarias en Asturias: así darán ventaja a los interinos de larga duración
- Aditya Mittal, CEO de Arcelor: 'La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
Laura Ramos, actriz, premiada por la asociación Asicom: "El audiovisual español aún es un mundo cerrado"
No solo el queso Cabrales bate récords: este es el desorbitado precio que alcanzó el Gamonéu del Puerto en el Concurso de los Picos
PYME y autónomo: elabora, gratis, en occidente de Asturias y Grado, el Plan de Transformación Digital real de tu empresa
Contenido ofrecido por Grupo ATU
Marco Antonio Fernández, CEO de Esnova Racks: "Nuestra mayor fortaleza es transformar el acero en confianza"
Contenido ofrecido por Esnova Racks
PODCAST: Encuentra la forma de mantener el orden y la limpieza en casa incluso con niños
Contenido ofrecido por masymas