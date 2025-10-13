PODCAST: Encuentra la forma de mantener el orden y la limpieza en casa incluso con niños

En este episodio de Queremos Ayudarte contamos con Mónica Pérela, más conocida como Mrs. Cleanor, para hablar de cómo fomentar el orden en casa cuando hay niños… ¡y sin perder la paciencia! Desmontamos la idea de que el desorden es inevitable cuando hay peques y proponemos claves prácticas para implicarles desde los 2 años hasta la adolescencia, adaptando las tareas a su edad. Hablamos de rutinas cortas, juegos, trucos visuales, mobiliario a su altura y, sobre todo, del poder del ejemplo y la constancia.Un episodio lleno de ideas reales para que el orden sea cosa de todos, también de los más pequeños.

¡Escúchalo aquí!