El préstamo al 0% que el Gobierno concederá a Indra, con grandes proyectos en Asturias: esta es la cantidad

El Gobierno español concederá a la multinacional española de defensa Indra, que prepara ambiciosos proyectos de inversión en Asturias, un préstamo al 0% de interés cuantificado en 4.200 millones de euros, según ha publicado "El Confidencial" y han confirmado fuentes de la compañía. La empresa, participada al 28% por el Estado, es la elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para convertirse en la punta de lanza nacional de los multimillonarios programas de defensa que prevé lanzar la Unión Europea en el contexto de rearme.

Está previsto que la financiación a Indra se apruebe en el Consejo de Ministros de este martes, aunque este extremo no ha sido ratificado por la multinacional presidida por Ángel Escribano. La ayuda se enmarca en un impulso financiero al sector militar español del que Indra será la principal beneficiada. También lo será Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), la empresa familiar fundada por Ángel y Javier Escribano y que está en proceso de fusionarse con Indra, de la que posee un 14,3% del capital.

El plan consiste en que la empresa distribuya esos 4.200 millones entre sus proveedores y socios, entre los que destaca el consorcio Tess Defence, del que es accionista mayoritario y que está completado por EM&E, la vasca Sapa Placencia y Santa Bárbara-General Dynamics, esta última con fábrica en Trubia (Oviedo). El consorcio es el responsable de la producción del blindado "8x8 Dragon" del Ejército de Tierra español, que acumula notales retrasos, razón por la cual el Ministerio de Defensa

Con esos créditos, el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar pretende contribuir a elevar el gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), tal y como se ha comprometido con la Unión Europea. El pasado jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reclama que los países de la OTAN aporten al menos un 5%, acusó a España de haberse "rezagado" en ese aspecto, y sugirió que "quizás" habría que expulsarla de la Alianza Atlántica.

Cientos de empleos en Gijón

Indra aspira a concentrar en el plazo de un año hasta 800 profesionales en El Tallerón de Gijón, las instalaciones adquiridas a Duro Felguera que la compañía convertirá en la sede de todas sus actividades en Asturias, entre las que destaca una fábrica de vehículos blindados dentro de su nueva división de defensa terrestre, Indra Land Vehicles. Además, la empresa está estudiando la instalación de un centro tecnológico en una de las naves de la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.

El pasado 9 de septiembre, Ángel Escribano anunció estos planes en Asturias, donde se reunió con el presidente del Principado, Adrián Barbón, dirigentes políticos y un centenar de empresarios de la región. El máximo responsable de Indra adelantó que su plan es que la nueva factoría de El Tallerón comience a producir en un plazo de entre seis y ocho meses, con la previsión de que funcione a pleno rendimiento en un período comprendido entre los 18 y 24 meses. La primera tarea de la planta será el ensamblaje final de los blindados 8x8 "Dragón".

Indra prevé incorporar a la factoría gijonesa entre 300 y 500 empleados, a los que se sumarán 300 del centro de investigación de sistemas de tráfico aéreo que la empresa de defensa trasladará desde su actual ubicación en el Parque Tecnológico de Gijón. Ese centro ya cuenta con 230 trabajadores y la compañía quiere fichar a un centenar más. En total, por lo tanto, Indra estima que dentro de un año podría haber hasta 800 personas trabajando en El Tallerón si sus planes se cumplen en plenitud.

La planta gijonesa ya cuenta con los 155 trabajadores procedentes del taller de calderería pesada de Duro Felguera, los cuales ya han iniciado la formación para la producción de vehículos militares. Contando con esos empleados, Indra quiere que, cuando la fábrica esté a plena capacidad, su plantilla tenga entre 300 y 500 profesionales. Es decir, que incluso en el escenario más conservador, la compañía contratará a por lo menos 150 nuevos trabajadores, que se sumarán a los provenientes de Duro. Si se cumplen las previsiones más optimistas, habrá unos 350 fichajes para la factoría.