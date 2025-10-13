El Principado mete presión en Bruselas para acabar con el peaje del Huerna: la reunión clave que ha tenido lugar

El Principado ha mantenido hoy una reunión en Bruselas con el equipo técnico de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (GROW) de la Comisión Europea, que es el equipo encargado de la redacción del dictamen sobre la prórroga de la concesión del peaje del Huerna, que el órgano ejecutivo de la Unión Europea considera ilegal. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, en Bélgica estos días en el Foro Atlántico, representó al Gobierno regional en esta reunión.

Se trata de un encuentro importante en el contexto actual, con el Principado pidiendo al Gobierno central la anulación del peaje en base al respaldo de la Comisión Europea.

De momento, el Ministerio de Transportes justifica esa ampliación y se niega a rescatar la concesión. La Comisión, por tanto, prevé ya mandar el expediente a los tribunales europeos. Calvo pudo conocer de primera mano la situación de ese expediente y volvió a agradecer el trabajo de los técnicos. Hace una semana, el Consejero lo hizo personalmente con Stéphane Séjourné, vicepresidente, y máximo responsable del expediente. Calvo, según el Principado, reiteró "el pleno respaldo y colaboración del Gobierno de Asturias a las posiciones de la Comisión Europea en defensa de los intereses generales en un dossier de tan alto interés para los asturianos y asturianas", destacó el Gobierno regional.

"Agradecemos muchísimo el trabajo que viene desarrollando el equipo jurídico de la Comisión. Pudimos trasladarles ese agradecimiento por escrito durante el verano, también personalmente al vicepresidente Séjourné, y hoy lo hemos hecho con los propios técnicos y porque yo creo que además se pone en valor algo que es central en este mandato en la Comisión Europea, que es la defensa de las reglas y el mercado único europeo. También vemos el trabajo y ponemos cara a la Comisión Europea, algo que muchas veces vemos muy lejos, y que en este trabajo se pone en primera línea en defensa de los intereses de Asturias y de los asturianos", finalizó el Consejero.

A la reunión han asistido también el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y la secretaría general técnica de la Consejería de Movilidad, Eva Fueyo.