PYME y autónomo: elabora, gratis, en occidente de Asturias y Grado, el Plan de Transformación Digital real de tu empresa

De la mano de la Escuela de Organización Industrial – EOI (Ministerio de Industria y Turismo), a partir del próximo miércoles 5 de noviembre llegará al occidente de Asturias y Grado el Programa de carácter gratuito "Generación Digital", con un valor de mercado estimado de más de 10.000 euros. Un proyecto destinado a que personas autónomas, trabajadoras y/o directivas de una PYME elaboren el Plan de Transformación Digital real de la PYME para la que trabajan o para la que prestan servicio.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y Vegadeo, de la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano-APESA, la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea, la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, la D.O.P. Cangas, la Asociación InterEO, la Asociación de Comerciantes de Vegadeo – ASCOVE y la Asociación Siempre Grado.

Generación Digital, el programa gratuito que digitaliza PYMES y fortalece el talento local / Cedida a LNE

El "Programa Generación Digital" incluye clases en aula virtual y presenciales, que se desarrollarán en el Centro de Empresas Obanca de Cangas del Narcea, en la Casa de Cultura de Vegadeo y en el Centro de Iniciativa Empresarial de La Cardosa de Grado. Se concibe como un espacio exclusivo de networking y colaboración, de innovación y creatividad, que ofrece nuevas oportunidades profesionales y de negocio. Sus participantes entran en relación con los del resto de ediciones en marcha en toda España en el desarrollo de actividades colaborativas, que incluyen visitas a empresas líderes y referentes en digitalización, tanto presenciales como virtuales en el Metaverso.

Cada persona participante elaborará, asesorada por un tutor experto, el Plan de Digitalización de la PYME para la que trabaja o es directiva o para la que presta servicios como autónoma, aprendiendo a implementar dicho Plan de Digitalización. Así, vencerán la resistencia al cambio en todos los niveles de la organización, orientándola y resolviendo sus retos específicos ante la digitalización y haciéndola más competitiva.

Con un enfoque eminentemente práctico, se trata de conocer las herramientas y recursos tecnológicos disponibles para aplicar en el mercado y digitalizar una empresa, junto con las posibilidades de financiación, ayudas y subvenciones disponibles. Todo ello aplicado al sector económico de referencia de la empresa sobre la que cada persona participante realiza su Plan Real de Digitalización. Una vez elaborado, este es supervisado por la EOI y, una vez calificado como apto, su autor obtiene el reconocimiento de esta prestigiosa entidad de formación como asesor experto en digitalización de empresas.

El Programa Generación Digital forma parte del Plan Nacional de Capacidades Digitales se desarrolla liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. En Asturias este Programa lo está implementando desde mayo de 2023 Grupo ATU, que desde 1984 trabaja formando tanto a personas empleadas como desempleadas, para mejorar su empleabilidad, su proyección y desarrollo profesional y personal.

El alumnado del Programa Generación Digital

El alumnado del Programa gratuito Generación Digital pueden ser personas autónomas, directivas y trabajadoras de PYMES, ya sea con responsabilidad total o parcial sobre un área/departamento o sección, justificando dicho requisito, mediante declaración responsable de la persona interesada o certificado de empresa. Podrán formarse hasta 2 personas por cada PYME.

Generación Digital, el programa gratuito que digitaliza PYMES y fortalece el talento local / Cedida a LNE

Metodología y Enfoque

El Programa Generación Digital para PYMES y personas autónomas es un nuevo concepto de formación de vanguardia, un proyecto educativo 4.0 orientado al networking y a fortalecer la red de contactos de sus participantes mientras elaboran, bajo el asesoramiento de personas expertas, el Plan de Digitalización de la PYME para la que trabajan o prestan sus servicios como autónomos/as, participando en:

Visitas a empresas líderes en digitalización

líderes en digitalización Una Comunidad virtual , con empresas participantes de toda España

, con empresas participantes de toda España Acciones de Crowdsourcing , para compartir proyectos entre empresas y con alumnado en formación

, para compartir proyectos entre empresas y con alumnado en formación Un Laboratorio Brainstorming , para impulsar la creatividad en proyectos de digitalización

, para impulsar la creatividad en proyectos de digitalización Webinars y masterclass en el Metaverso y en eventos virtuales con ponencias sobre lo último en digitalización de PYMES: Inteligencia Artificial, Chat GPT, Ciberseguridad, junto con jornadas de networking y ferias de empleo donde captar y mostrar talento

y en el y en eventos virtuales con ponencias sobre lo último en digitalización de PYMES: Inteligencia Artificial, Chat GPT, Ciberseguridad, junto con jornadas de networking y ferias de empleo donde captar y mostrar talento Jornadas y eventos de la mano de destacados expertos, especializados en el análisis de la última actualidad y novedades en la digitalización de PYMES.

Contenidos

Cada participante en el Programa Generación Digital para PYMES y personas autónomas obtiene una formación de la Escuela de Organización Industrial con una equivalencia a 15 créditos ECTS. Se trata de cualificar adecuadamente a todos los participantes para abordar el reto de la digitalización de las PYMES, por ello:

Están previstas 136 horas de formación, de ellas 15 serán presenciales en el Centro de empresas Obanca de Cangas del Narcea, en la Casa de Cultura de Vegadeo y en el Centro de Iniciativa Empresarial de la Cardosa de Grado, y el resto en aula virtual síncrona (retransmisión en directo) y 10 más de mentorización, en aula virtual síncrona.

Existen medidas de flexibilización para facilitar el seguimiento de la formación por parte del alumnado.

Está previsto que se desarrollen hasta seis Programas específicos adaptados a seis sectores económicos distintos: Servicios, Comercio, Industria Manufacturera, Actividades Administrativas, Actividades Financieras y de Seguros y Agroalimentario.

El Programa incluye:

Talleres prácticos de Realidad Aumentada, Virtual y Mixta y Tecnología Maker

Un temario digital, interactivo y descargable

Con el apoyo de la INTELIGENCIA ARTIFICAL, se tiene acceso a herramientas como:

LENY , un asistente virtual que apoya al alumnado y lo guía durante todo el Programa;

, un asistente virtual que apoya al alumnado y lo guía durante todo el Programa; AURA , con el que las personas participantes entrenan sus habilidades en procesos de selección y en entrevistas personales;

, con el que las personas participantes entrenan sus habilidades en procesos de selección y en entrevistas personales; MIRO, mural colaborativo que apoyará a los futuros expertos en digitalización de PYMES, para el desarrollo del Plan de Transformación Digital real de la PYME para la que trabajan o prestan sus servicios.

Se plantea una metodología de aprendizaje basada en proyectos, retos, pensamiento, en aprender haciendo, en el trabajo colaborativo y la gamificación. Se pone a disposición del alumnado una Mediateca con artículos, vídeos y audios, con ejemplos de éxito de transformación digital de empresas reales de todo el mundo y artículos de Social Proof o prueba social, exponiendo testimonios reales de profesionales digitales que han utilizado las nuevas tecnologías en el desarrollo de su actividad profesional. Además, tedrán acceso a un canal de vídeos cortos, con píldoras educativas sobre últimas tendencias en transformación digital.

Se puede consultar más información de la edición con fecha de inicio 5 de noviembre en Cangas del Narcea, Vegadeo y Grado del Programa generación Digital para el occidente de Asturias para personas autónomas y PYMES, en este ENLACE. Será necesario reservar plaza y se podrán resolver dudas con el equipo de orientadores del Programa Generación Digital en el teléfono 697 561 607 (también WhatsApp) o vía mail en el correo info@atugeneraciondigital.es.